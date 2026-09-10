Primer ministro vietnamita exige eliminar obstáculos al uso eficiente de los recursos

Hanoi (VNA) - El primer ministro Le Minh Hung presidió hoy una reunión de trabajo con el Ministerio de Finanzas y otras carteras, sectores y organismos competentes sobre cuatro proyectos legislativos relativos a inversiones, licitaciones, presupuesto estatal y desarrollo de pequeñas y medianas empresas, así como cuestiones financieras y de precios de la tierra en proyectos de leyes conexos.



En la reunión participaron viceprimeros ministros y dirigentes de ministerios, sectores y organismos centrales, así como representantes de la comunidad empresarial.



El jefe de Gobierno destacó que los cuatro proyectos inciden directamente en el entorno de inversión y negocios, la distribución y utilización de los recursos, las actividades empresariales y la competitividad de la economía. Su elaboración debe contribuir a eliminar obstáculos, perfeccionar el marco jurídico y liberar recursos para alcanzar un crecimiento de dos dígitos y un desarrollo sostenible.



Subrayó que la revisión no debe limitarse a cuestiones técnicas, sino abordar de raíz los problemas que dificultan la movilización, distribución y utilización eficiente de los recursos, en línea con las orientaciones del Partido. Los Ministerios de Finanzas y de Justicia deberán garantizar la correcta institucionalización de estas directrices y revisar la coherencia del sistema jurídico.



El primer ministro pidió simplificar los procedimientos administrativos, reducir los niveles intermedios y los mecanismos de “solicitud-aprobación”, y establecer normas claras y transparentes que permitan una aplicación uniforme. La descentralización de competencias debe ir acompañada de recursos, datos, herramientas y responsabilidades, así como de mecanismos de inspección, supervisión y control posterior para prevenir la corrupción, el despilfarro y los intereses de grupo sin limitar la iniciativa de las autoridades locales y las empresas.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, interviene en la cita. (Foto: VNA)



También exigió recabar de forma sustancial las opiniones de los sectores afectados, asociaciones, empresas, localidades, expertos y científicos; evaluar los impactos y establecer disposiciones transitorias para evitar vacíos legales. El Ministerio de Finanzas deberá preparar los documentos necesarios para la aplicación de las leyes y evitar una proliferación de normas de orientación o la superposición de procedimientos y regulaciones que aumenten los costos de cumplimiento.



En cuanto al proyecto de Ley de Presupuesto Estatal (consolidada), Le Minh Hung pidió delimitar claramente las disposiciones sobre el presupuesto central y local, así como los gastos de inversión y corrientes, garantizando el papel rector del primero y la autonomía de los segundos. La descentralización deberá vincularse con una mayor transparencia, supervisión y aplicación de tecnologías para elevar la eficiencia del uso de los recursos públicos.



Respecto al proyecto de Ley de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas, respaldó pasar del enfoque de “apoyo” al de “desarrollo” y establecer políticas viables y efectivas, coherentes con la Ley de Empresas. Entre las prioridades figuran facilitar la transformación de negocios familiares en empresas, desarrollar el modelo de “empresa unipersonal”, simplificar los procedimientos de entrada y salida del mercado y mejorar los mecanismos de declaración y pago del impuesto sobre la renta empresarial. También pidió concretar medidas de apoyo financiero y crediticio, ampliación de mercados, participación en cadenas de valor y proyectos de inversión pública.



Sobre el proyecto de Ley de modificación y complementación de varios artículos de la Ley de Inversiones, destacó la necesidad de garantizar un trato equitativo entre empresas nacionales y extranjeras, atraer proyectos de alta calidad y tecnología, fomentar la transferencia tecnológica y favorecer la participación de empresas nacionales en empresas conjuntas. Asimismo, solicitó evaluar objetivamente la participación de las empresas nacionales en el valor de las exportaciones de las empresas con inversión extranjera.



En relación con la Ley de Licitaciones (modificada), pidió una reforma profunda centrada en la calidad, los resultados y los productos finales, evitando formalismos y la mera regularización de procedimientos. El ámbito de aplicación debe delimitarse claramente respecto de las normas sectoriales sobre precios, tierras, construcción, salud y ciencia y tecnología para evitar solapamientos.



Las normas sobre selección de contratistas, selección de inversores y contratos deben ser claras, coherentes y viables. El primer ministro también pidió seguir delegando competencias y elevar la responsabilidad de los inversores, definiendo sus facultades en materia de licitación y contratación directa y vinculándolas a mecanismos de inspección, supervisión y control posterior.



Finalmente, encargó al Ministerio de Finanzas continuar revisando las cuestiones financieras relacionadas con la tierra en la modificación de las leyes tributarias y estudiar la renovación y modernización de la determinación, recaudación y devolución del impuesto sobre el valor añadido (IVA), ámbitos en los que las empresas han señalado numerosas dificultades./.