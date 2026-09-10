Vietnam y Francia buscan profundizar su Asociación Estratégica Integral

París, 10 sep (VNA) – Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Francia, uno de sus principales socios en Europa y en la escena internacional, y desea mantener una estrecha coordinación con el país galo para profundizar de manera sustantiva y eficaz la Asociación Estratégica Integral bilateral, en consonancia con el potencial, las fortalezas y las necesidades de desarrollo de ambos países en la nueva etapa.



Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, durante una reunión celebrada hoy con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot.



El encuentro tuvo lugar en el marco de la visita oficial a Francia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, quien viajó acompañado de su esposa y una delegación vietnamita de alto nivel.



Le Hoai Trung expresó su agradecimiento al Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia por su estrecha y eficaz coordinación con la Cancillería vietnamita y los organismos pertinentes en los preparativos de la visita, contribuyendo a su éxito. Asimismo, destacó la cálida y respetuosa acogida brindada por la parte francesa al máximo dirigente y a la delegación vietnamita.



Sobre la base de las principales orientaciones de cooperación entre Vietnam y Francia, ambos ministros acordaron que sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores deben reforzar su función de coordinación y promover activamente que los demás ministerios y sectores implementen eficazmente los compromisos y acuerdos alcanzados por los líderes de ambos países, en particular la Declaración Conjunta y el Plan de Acción Vietnam-Francia para el período 2026-2028, con el objetivo de lograr avances concretos en las áreas prioritarias de cooperación.



En esta ocasión, Le Hoai Trung invitó a su homólogo francés a realizar una visita a Vietnam en una fecha conveniente, a fin de continuar intercambiando puntos de vista sobre medidas concretas para impulsar las relaciones bilaterales y fortalecer la coordinación entre ambos ministerios.



Los dos ministros también intercambiaron opiniones sobre diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común, entre ellas la situación en Oriente Medio, Ucrania y el Mar del Este. Coincidieron en la importancia de promover la cooperación multilateral y respetar el derecho internacional./.

VNA