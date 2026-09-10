Vietnam propone nuevas iniciativas para promover una gobernanza espacial responsable

París, 10 sep (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, pronunció hoy un discurso en la sesión de alto nivel titulada “Construir un nuevo espacio para un mundo que cambia rápidamente”, efectuada en el marco de la Cumbre Espacial Internacional en París.

En su discurso, To Lam presentó principios de gobernanza multilateral y propuso iniciativas de cooperación para garantizar que el espacio se utilice con fines pacíficos, de manera segura, sostenible y en beneficio de las personas.

El líder valoró altamente la iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron de organizar la Cumbre, que ofrece un foro para que los países definan una nueva visión sobre el espacio, en la que el desarrollo de capacidades debe ir acompañado de responsabilidad y los intereses nacionales deben estar vinculados a los intereses comunes de la comunidad internacional.

Según el dirigente vietnamita, el espacio se ha convertido en un componente esencial de la vida y la economía modernas. Las aplicaciones de los satélites, la teledetección, los sistemas de posicionamiento y los datos espaciales contribuyen a las comunicaciones, el transporte, la gestión de recursos naturales, la prevención de desastres y la respuesta al cambio climático.

Sin embargo, el rápido desarrollo de las actividades espaciales también plantea desafíos relacionados con los desechos espaciales, las colisiones, las órbitas, las frecuencias, la militarización, la brecha tecnológica y el creciente papel del sector privado. Por lo tanto, la comunidad internacional necesita un marco de gobernanza multilateral que garantice un espacio pacífico, seguro, sostenible y compartido; además de promover la innovación, la economía espacial y que transforme los datos en conocimiento, servicios y mejores decisiones para la Tierra, puntualizó.

De acuerdo con To Lam, Vietnam destaca cinco principios: preservar el espacio con fines pacíficos, promover el diálogo y la confianza y prevenir los conflictos y la carrera armamentista; no amenazar con el uso de la fuerza ni utilizarla; colocar a las personas y el desarrollo en la Tierra en el centro; respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y reforzar el papel de la esta organización internaconal, el Comité para Usos Pacíficos del Espacio Exterior de la ONU (COPUOS) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); garantizar la igualdad entre los países en la participación y el acceso a los beneficios de la investigación y la tecnología; y utilizar el espacio de manera responsable, transparente y sostenible, reduciendo los desechos y los riesgos de colisión.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Señaló que Vietnam considera la tecnología aeroespacial una de las tecnologías estratégicas prioritarias y se centrará en fortalecer su autonomía tecnológica y de datos espaciales, desarrollar el ecosistema de la economía espacial y perfeccionar las instituciones y capacidades de gobernanza de las actividades espaciales de conformidad con el derecho internacional.

El máximo dirigente vietnamita afirmó que la cooperación internacional ha contribuido de manera importante a que Vietnam utilice el espacio en beneficio de su población, la paz y el desarrollo, y destacó a Francia como uno de los socios importantes de su país, con el proyecto VNREDSat-1 como ejemplo destacado.

Por otro lado, To Lam propuso que Vietnam, Francia, la ONU, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros socios estudien la creación de una red denominada “Espacio para el Desarrollo y la Resiliencia”, centrada en compartir y aprovechar datos espaciales para el desarrollo, fortalecer las capacidades para garantizar un espacio seguro y sostenible y conectar la investigación, la formación, las empresas y la inversión con miras a desarrollar la economía espacial.

La red podría centrarse inicialmente en el Sudeste Asiático, donde Vietnam está dispuesto a actuar como punto de conexión, subrayó.

La Cumbre Espacial Internacional, celebrada del 9 al 10 del presente mes, reunió a altos representantes, dirigentes de agencias espaciales, organizaciones internacionales, empresas y expertos de unos 130 países.

En su discurso inaugural, el presidente Emmanuel Macron llamó a establecer mecanismos comunes de gobernanza y normas internacionales claras para garantizar un uso seguro, sostenible y pacífico del espacio.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recalcó la importancia de la cooperación internacional y anunció iniciativas destinadas a reforzar las capacidades y la seguridad espacial de Europa./.

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