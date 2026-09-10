Esposas de los dirigentes parlamentarios de Vietnam y Mongolia fortalecen lazos de amistad

Ulán Bator (VNA) – Nguyen Thi Thanh Nga, esposa del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy en Ulán Bator con Gantsetseg Tsendsuren, esposa del presidente del Gran Jural del Estado (Parlamento) de Mongolia, Sandag Byambatsogt, con motivo de la visita oficial del máximo dirigente legislativo vietnamita a Mongolia.



En la cita, Gantsetseg Tsendsuren dio una cálida bienvenida a Nguyen Thi Thanh Nga a Mongolia y expresó su esperanza de que la visita permitiera a la delegación vietnamita guardar gratos recuerdos del país y de su gente. Asimismo, compartió las buenas impresiones que su familia conserva de Vietnam por sus anteriores viajes al país, destacando su belleza natural, su rápido desarrollo y la hospitalidad y amabilidad de su pueblo.



Por su parte, Nguyen Thi Thanh Nga señaló que le había impresionado especialmente la manera en que el pueblo mongol preserva su identidad cultural a través del festival Naadam, los trajes tradicionales, la cultura ecuestre y un estilo de vida estrechamente ligado a la naturaleza.



Afirmó que el pueblo vietnamita siempre valora y recuerda los sentimientos y el apoyo brindados por el Estado y el pueblo de Mongolia a Vietnam en el pasado. Destacó la Escuela N.º 14 de Ulán Bator, que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh, como un hermoso símbolo de la amistad duradera entre ambos países.



Tsendsuren subrayó que Vietnam es siempre un amigo y socio especial e importante de Mongolia en su política exterior.



Según Tsendsuren, ambos países han mantenido intercambios efectivos de estudiantes y jóvenes. En el marco del programa de becas "President's Scholar – 2100" (Becario del Presidente – 2100), impulsado por el presidente mongol Ukhnaa Khurelsukh para enviar a jóvenes talentosos a estudiar en el extranjero, Vietnam figura entre los destinos seleccionados. Muchos de los estudiantes mongoles que se graduaron en Vietnam regresaron a su país y contribuyeron a su desarrollo nacional; varios de ellos se convirtieron posteriormente en diplomáticos y embajadores, desempeñando un papel activo como puente entre ambos países.



Tsendsuren elogió la capacidad productiva y el rápido desarrollo industrial de Vietnam y señaló que los consumidores mongoles conocen y valoran desde hace tiempo productos vietnamitas como el arroz, el café, las frutas frescas y deshidratadas, los suministros médicos, los productos farmacéuticos y los cosméticos.



Por su parte, Nguyen Thi Thanh Nga agradeció la atención que el Estado mongol presta a la comunidad vietnamita en el país, incluidas las mujeres vietnamitas que viven y trabajan allí. Expresó su esperanza de que se creen más oportunidades para que las mujeres y los ciudadanos de ambos países puedan encontrarse, conocer mejor sus respectivas realidades, estrechar sus vínculos y promover los intercambios y los lazos entre ambos pueblos.



Ese mismo día, ambas esposas de los dirigentes parlamentarios visitaron el Museo del Palacio Bogd Khan y el Palacio de Invierno, lugares que conservan la historia del Estado mongol, el budismo, el arte y la vida de la realeza a principios del siglo XX, y que reflejan asimismo la convergencia de la arquitectura tradicional mongola, tibetana y china con influencias europeas./.

VNA