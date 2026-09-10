Un hito histórico en las relaciones entre Vietnam y Tailandia

Bangkok (VNA) – La visita de Estado a Vietnam del 14 al 16 de septiembre del rey de Tailandia Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua y la reina Suthida constituye un nuevo hito histórico, coincidiendo con el 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas y un año después de que ambos países elevaran sus vínculos a Asociación Estratégica Integral.



El embajador vietnamita en Tailandia, Pham Viet Hung, destacó así en una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre la visita, realizada por la invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



Según el embajador, esta será la primera visita de Estado del rey y la reina tailandeses a Vietnam y también la primera visita de ambos al país en sus actuales cargos. Para Maha Vajiralongkorn, será su regreso a Vietnam después de sus visitas de 1992 y 1997 como príncipe heredero.



Cabe destacar que la visita tiene lugar mientras ambos países conmemoran el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (6 de agosto de 1976 –2026), en un contexto en el que la relación fue elevada a la categoría de Asociación Estratégica Integral hace un año. Este nuevo marco ha sentado las bases y generado el impulso necesario para que ambas partes profundicen su cooperación y la hagan más sustantiva y eficaz.



La visita refleja la importancia que se otorga a la relación, así como el entendimiento mutuo, la confianza política y la firme determinación de los dirigentes y los pueblos de ambas naciones de consolidar aún más y desarrollar vigorosamente la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Tailandia en los próximos años.



Pham Viet Hung destacó la intensa agenda de contactos de alto nivel en 2026, con las visitas de los máximos dirigentes de ambos países, como muestra de la confianza política y del compromiso de profundizar la Asociación Estratégica Integral.



En el ámbito económico, Vietnam y Tailandia podrían alcanzar este año un comercio bilateral de 25 mil millones de dólares, sentando las bases para metas más ambiciosas, como 30 o 50 mil millones de dólares.



Tailandia es además uno de los principales inversores extranjeros en Vietnam, que espera atraer más inversiones tailandesas, especialmente en sectores de alta tecnología.



El embajador señaló también el amplio potencial de cooperación en cultura, intercambio entre pueblos y desarrollo sostenible. Los proyectos impulsados por la Familia Real de Tailandia en Vietnam en educación, desarrollo comunitario y bienestar social son ejemplos concretos de una cooperación centrada en las personas.



Consideró que la visita abrirá un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales durante los próximos 50 años, pasando de la construcción de confianza y entendimiento a la plena materialización del potencial de la Asociación Estratégica Integral.



A nivel regional, observó, ambos países son miembros activos de ASEAN y comparten intereses en el fortalecimiento de una ASEAN unida, resiliente y con un papel central en la estructura regional.



El embajador expresó su confianza en que las relaciones Vietnam-Tailandia sigan contribuyendo a la cooperación y la conectividad regionales, así como a una ASEAN y un Sudeste Asiático pacíficos, estables, resilientes y sostenibles./.

VNA