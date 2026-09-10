Máximo dirigente insta al Partido Comunista Francés a seguir contribuyendo a nexos entre Vietnam y Francia

Montreuil (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, expresó su deseo de que el Partido Comunista Francés (PCF) siga aprovechando su papel y prestigio para contribuir de manera práctica al fortalecimiento de la confianza política y al impulso de la cooperación entre ambos países, al reunirse hoy en Montreuil con el secretario nacional del PCF, Fabien Roussel.



Durante el encuentro, To Lam felicitó a Roussel por el éxito del 40.º Congreso del PCF y por su reelección como Secretario Nacional. El máximo dirigente vietnamita destacó que la tradicional amistad y solidaridad entre ambos partidos constituyen un valioso legado y una importante base para las relaciones entre Vietnam y Francia.



Señaló que las relaciones bilaterales han registrado una evolución positiva desde que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral en octubre de 2024. En este sentido, instó al PCF a continuar sus esfuerzos para promover la cooperación entre las dos naciones.



En cuanto a las relaciones entre ambos partidos, el líder vietnamita propuso mantener el intercambio de delegaciones, intensificar los intercambios teóricos sobre cuestiones de interés común y aprovechar eficazmente el mecanismo de seminarios teóricos. Asimismo, abogó por ampliar la cooperación entre las agencias de prensa, organizaciones, localidades y jóvenes de ambos países, así como por estrechar la coordinación en los foros multilaterales de partidos políticos, contribuyendo al fortalecimiento del movimiento mundial en favor de la paz, el progreso y la cooperación.



El máximo dirigente expresó su deseo de que los miembros del PCF que ocupan cargos en el sistema político francés sigan apoyando las relaciones entre Vietnam y Francia, contribuyendo a la implementación de los acuerdos bilaterales y al impulso de proyectos de cooperación estratégica en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la industria aeroespacial, la energía y las infraestructuras, así como en otros sectores en los que Francia cuenta con fortalezas.



Asimismo, invitó al PCF a contribuir en mayor medida a la cooperación entre las localidades y en ámbitos como la cultura, la educación y la salud, al tiempo que promueve los intercambios pueblo a pueblo de ambos países.



Pidió a la parte francesa prestar mayor atención y facilitar la integración de la comunidad vietnamita en Francia, para que pueda realizar aportes positivos al país de acogida y a la amistad entre Vietnam y Francia.



Por su parte, Roussel afirmó que el PCF valora profundamente la tradicional amistad y solidaridad con el PCV y expresó su deseo de reforzar los intercambios entre ambos partidos, promover el papel de los jóvenes y seguir contribuyendo a dotar de mayor contenido a la Asociación Estratégica Integral.



Ambas partes acordaron preservar y promover la histórica amistad y solidaridad entre los dos partidos, impulsar los intercambios, compartir experiencias y coordinarse en los foros multilaterales de partidos políticos. Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer el diálogo y la cooperación, respaldar el multilateralismo y trabajar conjuntamente para promover la paz, la justicia, el progreso social y el desarrollo sostenible.



Previamente, ese mismo día, To Lam, su esposa y una delegación vietnamita de alto nivel depositaron una ofrenda floral ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh, situado en el parque Montreau de Montreuil./.

VNA