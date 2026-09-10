Vietnam y Francia buscan nuevos motores para su asociación

París (VNA) - Vietnam se perfila como un factor de estabilidad en el Sudeste Asiático, mientras las similitudes en sus enfoques de política exterior abren oportunidades para profundizar la Asociación Estratégica Integral con Francia, especialmente en defensa, aeronáutica y espacio, tecnologías avanzadas, economía e innovación.



Así lo afirmó la doctora Sophie Boisseau du Rocher, miembro del grupo de investigación Asie21 y exinvestigadora del Centro de Asia del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, en el marco de la visita oficial a Francia del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, del 9 al 12 de septiembre.



Según la especialista, Vietnam y Francia han aprendido a conocerse mejor, aprovechar sus fortalezas y construir una base común para profundizar sus relaciones en un contexto geopolítico cambiante. Desde que París presentó en mayo de 2019 su Estrategia de Defensa para el Indo-Pacífico, la cooperación con Vietnam se considera una “elección natural”.



Además de sus ventajas geoestratégicas, la política de neutralidad activa, la diplomacia flexible y la apuesta por el multilateralismo de Vietnam atraen a Francia, que ve en el país un posible punto de conexión de la nueva Asia. Boisseau du Rocher sostuvo que ningún otro país europeo cuenta con un nivel de confianza similar para trabajar con Vietnam frente a los desafíos actuales ni mantiene opciones diplomáticas tan cercanas.



La experta recordó que la actual visita de To Lam es la segunda a París, después de la realizada en octubre de 2024, y sigue a la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Vietnam en mayo de 2025. Entonces, Macron buscó dar un nuevo impulso a la estrategia francesa en el Indo-Pacífico y reafirmó el papel de Francia como fuerza en favor de la “paz y el equilibrio”, al tiempo que presentó a la UE como una posible opción frente a las “amenazas derivadas de acciones coercitivas”.



Para Boisseau du Rocher, Vietnam tiene una importancia creciente para París tanto por sus vínculos históricos como por su posición estratégica en Asia. Destacó sus logros económicos desde el inicio del Doi Moi (Renovación) hace 40 años y su aspiración de desempeñar un papel más sustancial en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y servir de punto de conexión entre China y Estados Unidos.



Consideró que Vietnam se ha convertido en un factor de estabilidad regional y podría ser un modelo para evitar la trampa de la renta media. El país aspira a convertirse en la segunda mayor economía de la ASEAN, después de Indonesia, lo que representa un “milagro muy concreto” en el que las empresas francesas desean participar.



La elevación de las relaciones a una Asociación Estratégica Integral el 7 de octubre de 2024 envió una “señal fuerte y clara”. Francia fue el primer país europeo en establecer este marco con Vietnam, 11 años después de la Asociación Estratégica de 2013.



Ambos países comparten intereses en el mantenimiento de la estabilidad en el Mar del Este, la garantía de un espacio marítimo abierto basado en el derecho internacional y la promoción del multilateralismo. Tras la aprobación en junio de 2025 del Plan de Acción para implementar la Asociación Estratégica Integral, el reto es concretarlo y convertirlo en una cooperación sustancial y duradera, incluso con potencial para servir de modelo regional.



La visita de To Lam ofrece a Francia la oportunidad de presentar propuestas en defensa, aeronáutica y espacio, energía nuclear civil y tecnologías avanzadas. Según la experta, la capacidad francesa para “transferir capacidades” es compatible con la política de autonomía de Vietnam y puede contribuir a reforzar su autonomía estratégica.



Boisseau du Rocher destacó además los cambios definidos por el XIV Congreso Nacional del Partido, celebrado en enero de 2026, que fijó el objetivo de convertir a Vietnam en una economía de altos ingresos en 2045 y lanzó un ambicioso programa de modernización para los próximos 10 años, que calificó como un “Doi Moi 2.0”. El nuevo modelo se centra en innovación, economía del conocimiento, transformación digital, desarrollo verde y economía circular, acompañado de grandes proyectos de infraestructura.



Francia puede contribuir a este proceso de “renacimiento nacional”, pero la especialista pidió una visión realista. Mientras el comercio entre China y Vietnam alcanzó 260 mil millones de dólares en 2024, el intercambio Vietnam-Francia no superó los 10 mil millones. También consideró insuficiente el enfoque francés centrado en grandes grupos empresariales y propuso prestar mayor atención a las empresas pequeñas y medianas (pymes). Citando a Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica, señaló que una mayor cooperación entre las pymes francesas y vietnamitas permitiría a Francia ganar participación en un mercado dinámico y con una clase media en crecimiento.



En innovación, aunque Francia posee una reconocida capacidad investigadora, la transformación de sus fortalezas en proyectos concretos sigue siendo lenta. El “Año de la Innovación Francia-Vietnam 2025-2026” tampoco ha generado hasta ahora el impulso esperado en transformación digital e inteligencia artificial.



De cara al futuro, ambos países deben aprovechar mejor el potencial de las pymes, autoridades locales y universidades y seleccionar proyectos centrados en sectores estratégicos. Francia puede diferenciarse mediante sus capacidades tecnológicas, sus garantías jurídicas y sus redes de cooperación, siempre que se destinen recursos suficientes para convertirlas en proyectos concretos.



La diplomacia también debe acercar Europa y el Sudeste Asiático mediante proyectos de alcance mundial. Vietnam y Francia, como países de rango medio que comparten una orientación hacia la autonomía, pueden contribuir conjuntamente a la estabilidad ante los cambios del entorno internacional, incluidos los generados por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump y los desafíos derivados de un orden configurado por China.



La experta llamó a los países europeos y del Sudeste Asiático a rechazar la “ley del más fuerte”, construir nuevas formas de cooperación y preservar la autonomía estratégica. Recordó que Macron destacó durante su visita a Vietnam en 2025 el papel esencial de Europa y Francia para el Sudeste Asiático, afectado por su dependencia de las cadenas de suministro asiáticas, especialmente de China, y por la guerra comercial impulsada por Washington.



Ante un escenario internacional aún más tenso, el desafío para Vietnam y Francia es definir conjuntamente una alternativa atractiva y aprovechar su papel en las nuevas estructuras internacionales que están tomando forma./.

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