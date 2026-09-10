Vietnam y Rusia trazan nuevas orientaciones para cooperación científica y educativa

Moscú (VNA) – El miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Duy Ngoc, se reunió hoy con el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko para debatir nuevas orientaciones de cooperación en ciencia y educación.



En el encuentro, Chernyshenko destacó que la visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, da un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y subrayó que la ciencia y la educación son pilares de la cooperación.



Actualmente, más de 3.000 estudiantes vietnamitas cursan estudios en Rusia, muchos de ellos han realizado contribuciones significativas al desarrollo de Vietnam tras graduarse en Rusia.



El viceprimer ministro ruso valoró la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, que sitúa la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital entre los principales motores del desarrollo, en línea con las prioridades de Rusia.



Ambas partes acordaron preparar una hoja de ruta integral para debatir en la próxima reunión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica, Comercial y Científico-Técnica, prevista para noviembre en Hanoi.



Chernyshenko afirmó que Rusia está dispuesta a coordinarse con Vietnam para definir áreas prioritarias y necesidades de formación.



Entre los nuevos ámbitos, destacó la tecnología cuántica, en la que la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam y Rosatom ya mantienen intercambios. Dijo que Rusia es actualmente uno de los tres países que desarrollan computadoras cuánticas basadas en las cuatro principales plataformas físicas.



Por su parte, Nguyen Duy Ngoc destacó el papel estratégico de la ciencia, la educación y la formación de recursos humanos para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo centenario: 100 años de la fundación del Partido Comunista en 2030 y 100 años de la fundación de la nación en 2045.



Enfatizó como una necesidad esencial contar con recursos humanos de alta calidad, especialmente después de que Vietnam completara su reforma administrativa y estableciera un modelo de gobierno de dos niveles.



Propuso ampliar la cooperación hasta 2035 en áreas que Rusia tiene fortalezas, como tecnologías de la información y comunicación, computación cuántica, inteligencia artificial, energía nuclear con fines pacíficos, biotecnología y biomedicina.



También pidió intensificar el intercambio de información y materiales entre universidades e institutos de investigación de ambos países y priorizar proyectos con resultados concretos.



En el encuentro, el ministro de Educación y Formación, Hoang Minh Son, destacó la cooperación entre universidades técnicas de Vietnam y Rusia. Señaló que ambas partes estudian crear un centro conjunto de investigación para llevar a cabo proyectos de colaboración. La cartera también está realizando esfuerzos para apoyar las actividades del Centro de Lengua Rusa A.S. Pushkin.



Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang propuso ampliar la formación de recursos humanos para el sector diplomático y ofrecer becas a estudiantes rusos para estudiar en Vietnam.



Las partes reafirmaron su determinación de aplicar los acuerdos alcanzados por To Lam y el presidente ruso, Vladimir Putin, y elevar la cooperación científica y educativa a un nuevo nivel, contribuyendo al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia. ./.

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