Vietnam y Mongolia acuerdan impulsar la cooperación económica

Ulán Bator, 10 sep (VNA) - El vicepremier de Vietnam, Ho Quoc Dung, mantuvo hoy una reunión de trabajo con el viceprimer ministro permanente y ministro de Economía y Desarrollo de Mongolia, Jadamba Enkhbayar, en el marco de la visita oficial a este país del presidente de la Asamblea Nacional de la nación indochina, Tran Thanh Man, del 9 al 11 de septiembre.

En la reunión, Jadamba Enkhbayar aseguró que Vietnam es un socio importante en el Sudeste Asiático y un amigo fiable y leal de Mongolia.

Expresó su confianza en que el país indochino alcanzará los objetivos de crecimiento establecidos por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

Por su parte, Quoc Dung felicitó a Mongolia por los logros alcanzados y reafirmó que Hanoi concede gran importancia a sus relaciones de amistad tradicional con Mongolia.

Asimismo, mostró el deseo de que ambos países impulsen unas relaciones sustantivas, eficaces y duraderas, acordes con el potencial y las necesidades de cooperación de ambas partes.

En esta ocasión, ambas partes evaluaron que las relaciones bilaterales han experimentado en los últimos tiempos un desarrollo amplio, integral, eficaz y sustantivo, especialmente desde que los dos países establecieron el marco de Asociación Integral durante la visita a Mongolia del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2024.

Los dos viceprimeros ministros acordaron seguir intensificando el intercambio de delegaciones y los contactos de alto nivel y a todos los niveles; asicomo promover la cooperación sustantiva en economía, comercio, inversión y transporte, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a un nuevo nivel.

Coincidieron en celebrar próximamente la XX reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Mongolia; además de completar las negociaciones y los procedimientos internos para avanzar hacia la firma de un nuevo Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones y aplicar eficazmente los acuerdos suscritos.

También pactaron facilitar las condiciones para que las comunidades vietnamita en Mongolia y mongola en Vietnam puedan vivir y trabajar favorablemente en cada país.

Jadamba Enkhbayar propuso que Vietnam facilite el acceso de los productos mongoles, especialmente los derivados de la ganadería, al mercado vietnamita y apoye su entrada en los mercados del Sudeste Asiático.

Ambas partes acordaron asimismo ampliar la cooperación en nuevos ámbitos como la innovación, la transformación digital, la construcción del Gobierno electrónico, la formación de recursos humanos, la ciberseguridad y la respuesta al cambio climático.

Quoc Dung solicitó que Mongolia siga creando condiciones favorables para que las empresas vietnamitas exploren oportunidades de inversión y negocios en el país.

Deben alentar a las empresas de ambas partes a invertir en parques industriales y desarrollar infraestructuras de almacenamiento, centros logísticos y almacenes frigoríficos en importantes nudos de transporte, puntualizó.

Por otro lado, pidió facilitar el transporte de mercancías y coordinar la pronta negociación de un mecanismo de transporte trilateral Vietnam-China-Mongolia.

Al concluir la reunión, Jadamba Enkhbayar afirmó que la visita del presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man y la delegación de alto nivel de Vietnam generará un nuevo impulso y contribuirá al desarrollo sustantivo y sólido de la Asociación Integral entre ambos países./.

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