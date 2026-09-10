Vietnam expresa sus condolencias por fallecimiento del exjefe del Ejecutivo de Hong Kong (China)

Hanoi, 10 sep (VNA) – El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, envió hoy un mensaje de condolencias a John Lee, jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) de China, por el fallecimiento de Tung Chee-hwa, exvicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y exjefe del Ejecutivo de la RAEHK./.



VNA