Política

Vietnam expresa sus condolencias por fallecimiento del exjefe del Ejecutivo de Hong Kong (China)

El ministro de Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, envió sus condolencias a Hong Kong por el fallecimiento del exjefe del Ejecutivo Tung Chee-hwa.

Tung Chee-hwa, exvicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y exjefe del Ejecutivo de la RAEHK (Fuente: scmp.com)
Tung Chee-hwa, exvicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y exjefe del Ejecutivo de la RAEHK (Fuente: scmp.com)

Hanoi, 10 sep (VNA) – El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, envió hoy un mensaje de condolencias a John Lee, jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) de China, por el fallecimiento de Tung Chee-hwa, exvicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y exjefe del Ejecutivo de la RAEHK./.

VNA
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