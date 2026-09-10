Impulsan cooperación integral y sustantiva entre Hanoi y localidades rusas

Moscú (VNA)—En el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a Rusia, el secretario del Comité del Partido de Hanoi, Tran Duc Thang, llevó a cabo diversas actividades de relaciones exteriores bilaterales para impulsar la cooperación entre la capital vietnamita y las localidades rusas, con especial atención a la infraestructura urbana, la transformación digital y la atracción de inversiones.

El 9 de septiembre, Duc Thang y la delegación de Hanoi se reunieron con representantes de las autoridades de Moscú para intercambiar opiniones sobre las principales orientaciones de cooperación en la nueva etapa, especialmente en materia de transporte urbano, ciencia y tecnología, transformación digital, comercio e inversión e intercambios culturales.

Durante la reunión, el alto funcionario partidista entregó al vicealcalde de la capital rusa, Alexander Gorbenko, la decisión de aprobación de la política de inversión del proyecto “Casa de Moscú en Hanoi”.

Esta medida concreta los compromisos establecidos en el Acuerdo de Cooperación entre las dos capitales de 2008 y crea un nuevo impulso para profundizar y hacer más sustantivas las relaciones de amistad y cooperación entre Hanoi y Moscú.

Ambas partes también intercambiaron opiniones sobre la cooperación entre el Comité Popular de Hanoi y las autoridades de Moscú en materia de ferrocarriles urbanos y acordaron establecer canales de coordinación entre los organismos competentes para elaborar un marco estratégico de cooperación, aprovechando la experiencia y las tecnologías rusas en la inversión, el diseño y la operación de sistemas ferroviarios urbanos en Hanoi.

Las autoridades de Moscú informaron que próximamente comunicarán oficialmente el marco de cooperación y las prioridades en infraestructura de transporte.

Ese mismo día, la delegación de Hanoi se reunió con el viceprimer ministro de la República de Tatarstán, Oleg Korobchenko.

Ambas partes acordaron establecer un marco integral de cooperación, centrado en los ámbitos de economía, ciencia y tecnología, educación y formación, cultura y turismo, en consonancia con las fortalezas y necesidades de desarrollo de cada parte.

Uno de los principales resultados fue la firma del Memorando de Entendimiento entre el Comité Popular de Hanoi y las autoridades de la República de Tatarstán. El documento sienta las bases para implementar programas y proyectos concretos, al tiempo que materializa las orientaciones de cooperación a nivel local acordadas por los dirigentes de alto nivel de ambos países y los compromisos recogidos en el Acta de la 25.ª reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Rusia.

Previamente, el 8 de septiembre, la delegación de Hanoi mantuvo una reunión con el Comité de Relaciones Exteriores de la ciudad de San Petersburgo para abordar programas de cooperación en cultura, inversión y negocios.

La delegación también trabajó con empresas rusas como Transmashholding, Metrogiprotrans y Metropromproekt, centrando los intercambios en material ferroviario urbano, diseño de obras subterráneas, operación de ferrocarriles urbanos, transformación digital, tecnologías verdes y gestión urbana.

Estos resultados contribuyen a ampliar las oportunidades de atraer recursos internacionales y profundizar las tradicionales relaciones de amistad y la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia./.

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