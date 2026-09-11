Máximo dirigente vietnamita y premier francés acuerdan profundizar asociación estratégica integral

París (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió el 10 de septiembre en París con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en el marco de su visita oficial a Francia y su participación en la Cumbre Internacional del Espacio.



En el encuentro, ambos dirigentes celebraron los avances sustanciales de las relaciones bilaterales, especialmente desde que Vietnam y Francia elevaron sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral.



To Lam destacó que Francia es uno de los principales socios de Vietnam en Europa y pidió aprovechar las ventajas complementarias de ambos países para profundizar esta asociación.



Lecornu, por su parte, consideró a Vietnam un socio clave de Francia en el Indo-Pacífico y señaló que Francia puede ser la puerta de entrada de Vietnam a la Unión Europea (UE), mientras Vietnam constituye la puerta de entrada de Francia a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Los dos dirigentes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones, establecer nuevos mecanismos de cooperación y aplicar eficazmente el Plan de Acción Vietnam-Francia en el periodo 2026-2028.



También coincidieron en reforzar la cooperación en defensa y seguridad, mantenimiento de la paz de la ONU y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.



En economía y comercio, ambas partes acordaron aprovechar mejor el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA, inglés) para impulsar un crecimiento equilibrado del comercio bilateral.



To Lam señaló que este ámbito aún tiene un gran potencial sin explotar y llamó a generar avances que estén a la altura de la Asociación Estratégica Integral.





En la reunión. Foto: VNA

Las dos partes acordaron priorizar proyectos emblemáticos en sectores estratégicos como aeroespacial, transporte, energía limpia y minerales esenciales, además de profundizar la cooperación tradicional en cultura, educación, salud y cooperación entre localidades.



También abogaron por promover nuevos pilares en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital.



Francia expresó su interés en participar en proyectos de energía, infraestructuras estratégicas y minerales, así como en apoyar el desarrollo de centros financieros internacionales en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



El dirigente vietnamita valoró las propuestas francesas de cooperación en finanzas, ferrocarriles y ciencia y tecnología, y destacó la necesidad de ampliar la cooperación en la explotación y operación de satélites.



Sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), pidió a Francia apoyar el levantamiento de la “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea para los productos pesqueros vietnamitas.



Lecornu afirmó que Francia respaldará a Vietnam en este proceso y en sus esfuerzos por salir de la lista de países no cooperantes en materia fiscal.



En cuanto a asuntos internacionales, ambos compartieron su apoyo al multilateralismo y la solución pacífica de conflictos conforme a la Carta de la ONU y al derecho internacional.



También coincidieron en resolver las disputas en el Mar del Este mediante medios pacíficos y de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, y continuar su coordinación en la ONU, la UNESCO, la Francofonía y el marco ASEAN-UE.



To Lam pidió al Gobierno francés seguir facilitando la integración y la estabilidad de la comunidad vietnamita en Francia, para que continúe desempeñando su papel de puente de amistad entre ambos pueblos./.