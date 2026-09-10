Vietnam impulsa relaciones de cooperación con socios europeos y africanos

París (VNA) - Con motivo de su participación en la Cumbre Internacional del Espacio, celebrada en París, Francia, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo hoy reuniones e intercambios con los dirigentes de Serbia, la República del Congo, Bulgaria, Finlandia, Luxemburgo y la presidenta de la Comisión Europea (CE), con el objetivo de impulsar las relaciones de cooperación con estos importantes socios.

Durante su encuentro con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, To Lam afirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones de amistad tradicional con Serbia y valoró positivamente la adhesión de este país al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC).

Asimismo, felicitó a Serbia por sus logros en el desarrollo socioeconómico y la integración internacional, entre ellos la elección de Belgrado como sede de la EXPO 2027.

El mandatario invitó al presidente serbio a realizar una visita oficial a Vietnam.

A su vez, Aleksandar Vucic agradeció el apoyo de Vietnam, coincidió en la necesidad de fortalecer las relaciones de amistad tradicional y afirmó que organizará su visita a Vietnam en el momento más conveniente.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con el primer ministro de Bulgaria, Rumen Georgiev Radev (Fuente: VNA)

En la reunión con el primer ministro de Bulgaria, Rumen Georgiev Radev, el líder vietnamita reafirmó que su país concede importancia a las relaciones de amistad tradicional y cooperación multifacética con Bulgaria, y propuso intensificar el intercambio de delegaciones de distintos niveles, especialmente de alto nivel, con motivo del 70.º aniversario de la visita del Presidente Ho Chi Minh a Bulgaria.

To Lam agradeció a Bulgaria por su apoyo y por facilitar que la comunidad vietnamita pueda residir, trabajar, hacer negocios e integrarse de manera estable, duradera y legal en el país.

Por su parte, Rumen Georgiev Radev acogió favorablemente la propuesta de mantener los contactos de alto nivel y elevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con el presidente de la República del Congo, Denis Sassou N’Guesso (Fuente: VNA)

En el encuentro con el presidente de la República del Congo, Denis Sassou N’Guesso, To Lam valoró los avances positivos en las relaciones bilaterales, especialmente en materia comercial, y lo invitó a visitar Vietnam.

El presidente congoleño aceptó la invitación y aseguró que está dispuesto a apoyar la cooperación y las inversiones de empresas vietnamitas en su país, así como a coordinar estrechamente en foros multilaterales y servir de puente para promover las relaciones entre Vietnam, los países africanos y la Unión Africana (UA).

En sus conversaciones con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el líder vietnamita destacó el desarrollo de la Asociación Estratégica desde su establecimiento en octubre de 2025 y propuso aprovechar el potencial de cooperación en comercio, ciencia y tecnología, energía, satélites, ciberseguridad, tratamiento de aguas residuales e infraestructura verde.

Alexander Stubb coincidió en la necesidad de concretar los resultados de la visita de To Lam a Finlandia en octubre de 2025 y manifestó su deseo de que ambos países continúen apoyándose mutuamente en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Durante su encuentro con el primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, To Lam compartió los objetivos de desarrollo de Vietnam para 2030 y 2045, destacando la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital y el crecimiento verde como motores del desarrollo.

Propuso que Luxemburgo continúe acompañando a Vietnam, especialmente en la construcción de un centro financiero internacional y el desarrollo de las finanzas verdes.

Luc Frieden valoró los logros de Vietnam y su creciente papel internacional, y expresó su disposición a compartir experiencias y conectar recursos en estos ámbitos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (Fuente: VNA)

En su intercambio con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el mandatario vietnamita afirmó que Hanoi concede especial importancia a las relaciones con la Unión Europea (UE), considerada un socio de primer orden, particularmente en ciencia, tecnología e innovación.

Solicitó continuar coordinando esfuerzos para abordar cuestiones de interés común y poner en marcha compromisos y proyectos concretos que produzcan resultados sustanciales.

A su vez, Von der Leyen valoró la contribución de Vietnam a los esfuerzos para promover una gobernanza del espacio ultraterrestre pacífica, segura, sostenible y justa, en beneficio de toda la humanidad.

Destacó además los importantes avances logrados en las relaciones Vietnam-UE desde su elevación a la categoría de Asociación Estratégica Integral en enero de 2026./.

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