Política

Efectúan ceremonia oficial de bienvenida al máximo dirigente vietnamita en París

El líder vietnamita To Lam es recibido con honores de Estado en París durante su visita a Francia, donde aborda con el presidente francés la cooperación bilateral y nuevos sectores estratégicos.

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa dan la bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y a su cónyuge. Foto: VNA
El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa dan la bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y a su cónyuge. Foto: VNA

París (VNA) – En el marco de su visita oficial a Francia y su participación en la Cumbre Espacial Internacional, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, y su esposa fueron recibidos hoy con una ceremonia oficial de bienvenida con todos los honores de Estado en el Palacio de los Inválidos en París.

La ceremonia estuvo presidida por la ministra delegada para la Francofonía, las Asociaciones Internacionales y los Franceses en el Extranjero, Eleonor Caroit.

La comitiva que acompañaba al secretario general del PCV y presidente del Estado, To Lam y a su esposa llegó a la entrada principal del Palacio de los Inválidos. El máximo dirigente vietnamita fue invitado a ocupar el lugar de honor, mientras las bandas militares interpretaron los himnos nacionales de Vietnam y Francia. A continuación, To Lam pasó revista a la banda militar y a la guardia de honor, antes de intercambiar la presentación de las delegaciones con la ministra Eleonor Caroit.

Tras la ceremonia, To Lam presenció la firma y entrega de documentos de cooperación, se reunió con la prensa y mantuvo conversaciones con el presidente Emmanuel Macron. Ambos dirigentes también asistieron a la ceremonia de entrega de documentos de cooperación y se reunieron con representantes de destacados grupos empresariales de Francia y Vietnam.

En los últimos años, las relaciones entre Vietnam y Francia han adquirido una especial profundidad y se han fortalecido a lo largo de varias generaciones mediante los vínculos históricos y la cooperación en cultura, educación, ciencia y los intercambios pueblo a pueblo. A pesar de los altibajos de la historia, ambos países han construido con éxito una relación de amistad basada en la igualdad y el respeto mutuo, orientada hacia el futuro.

La cultura, la lengua, la medicina, el deporte y la ciencia franceses han dejado una profunda huella en Vietnam, mientras que el país, el pueblo y la cultura vietnamitas ocupan un lugar especial en el corazón del público francés.

En un contexto internacional marcado por numerosos cambios, el entendimiento y la confianza mutuos cultivados durante generaciones constituyen un activo estratégico para ambos países. Para dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales, es necesario estrechar la conexión entre los ámbitos tradicionales de cooperación, como la cultura, la educación, la salud, el deporte y la ciencia, y los nuevos motores del desarrollo, como las tecnologías digitales, la innovación y la formación de recursos humanos de alta calidad en sectores estratégicos.

Ambos países deben aprovechar mejor el potencial de los intelectuales y expertos vietnamitas en Francia y crear condiciones para que este colectivo contribuya directamente a los avances estratégicos de Vietnam. El aprovechamiento eficaz de los sólidos vínculos sociales y humanitarios contribuirá a profundizar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia de manera sustantiva y sostenible, y a garantizar su continuidad a través de las generaciones./.

VNA
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