Líderes de Vietnam y Francia se reúnen con la prensa

París (VNA)– El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunieron el 10 de septiembre (hora local) con la prensa antes de sus conversaciones oficiales en el Palacio del Elíseo, París.



Macron expresó su satisfacción por recibir a To Lam, y la delegación vietnamita de alto nivel, y afirmó que la visita contribuirá a consolidar los nuevos avances en las relaciones bilaterales, sobre la base de la Asociación Estratégica Integral establecida en 2024 y reforzada en 2025.



Según el presidente francés, el constante intercambio de delegaciones de alto nivel demuestra el dinamismo de los vínculos Vietnam-Francia, contribuye a los objetivos de desarrollo de Vietnam y fortalece la autonomía estratégica de ambos países.



Asimismo, celebró los acuerdos recién suscritos, considerándolos una muestra de la vitalidad de la relación bilateral.



El mandatario francés subrayó la necesidad de seguir implementando el Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA) y expresó su expectativa de que la próxima ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA) abra nuevas perspectivas de cooperación.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reúnen con la prensa antes de sus conversaciones. (Foto: VNA)

Exteriorizó que Francia aspira a convertirse en un socio líder de Vietnam en energía, infraestructura de transporte, desarrollo urbano, inteligencia artificial e innovación. La educación, la salud y los intercambios estudiantiles seguirán siendo ámbitos emblemáticos de la amistad franco-vietnamita.



Macron destacó que las relaciones bilaterales deben traducirse en acciones a un ritmo más rápido, en lugar de limitarse a declaraciones y acuerdos, y confió en que la visita contribuya a acelerar su implementación.



Por su parte, To Lam señaló que es la tercera vez que ambos líderes se encuentran en los últimos tres años, lo que refleja el alto nivel de confianza política y la estrecha vinculación de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia.



Felicitó a Francia por sus logros socioeconómicos y valoró su papel en la formulación de estrategias e iniciativas para abordar los desafíos y conflictos en la región y el mundo.



Tras felicitar el éxito de la Cumbre Internacional del Espacio, el dirigente vietnamita afirmó que el espacio ultraterrestre constituye un ámbito estratégico para la seguridad y el desarrollo.



Vietnam valora los debates sobre seguridad y economía espacial, elaboración de normas, cooperación científica, exploración espacial, promoción tecnológica y participación de los jóvenes, enfatizó.



Al considerar que las relaciones Vietnam-Francia atraviesan su mejor etapa, To Lam destacó que la cooperación económica sigue siendo un pilar, con un aumento del comercio y de los proyectos de inversión.



Los ámbitos tradicionales, como cultura, turismo, educación y salud, y los nuevos, como ciencia y tecnología, están dando cada vez mejores resultados, señaló.



Compartió que Vietnam está acelerando la renovación de su modelo de desarrollo, situando la ciencia y la tecnología como motor principal, al tiempo que impulsa las infraestructuras estratégicas, la energía y los recursos humanos de alta calidad.



Consideró que estos son también sectores en los que Francia posee fortalezas, lo que ofrece un amplio margen para aprovechar las complementariedades, elevar la cooperación estratégica y abrir nuevos marcos de colaboración.



El líder vietnamita agradeció al Gobierno francés y expresó su deseo de que siga facilitando la integración de la comunidad vietnamita en Francia y su desarrollo sostenible.



Confió en que, durante las conversaciones y reuniones con los dirigentes franceses, ambas partes acuerden orientaciones estratégicas y medidas concretas para desarrollar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia de manera integral, sólida y sustantiva, en beneficio de los pueblos de ambos países y de la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.