Vietnam impulsará el desarrollo de centros outlet hasta 2030 con visión a 2045

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Industria y Comercio (MOIT) aprobó un plan para desarrollar centros outlet en Vietnam hasta 2030, con visión a 2045, con el objetivo de crear nuevos destinos de compras, turismo y experiencias, estimular el consumo y fortalecer la competitividad del mercado minorista.

Los outlets son establecimientos que concentran múltiples marcas y permiten a fabricantes o distribuidores vender directamente al consumidor a precios acordes con este modelo. La oferta puede incluir excedentes de inventario, productos con defectos menores y artículos fabricados específicamente para su comercialización en estos centros.

El plan prevé establecer al menos un modelo de outlet para 2030, completar gradualmente el marco jurídico e integrar su desarrollo en los planes y programas de las localidades con potencial. Entre 2030 y 2045, se prevé desarrollar estos modelos en las regiones norte, centro y sur, con al menos un centro en cada una.

Para 2030, al menos 5.000 funcionarios, servidores públicos y representantes empresariales vinculados a la gestión, operación y desarrollo de outlets recibirán capacitación para fortalecer sus capacidades.

El desarrollo deberá ser moderno, transparente y acorde con las prácticas internacionales, garantizando una gestión estatal eficaz y previniendo el contrabando, el fraude comercial y la venta de productos falsificados.

Los productos vietnamitas deberán representar entre el 30% y el 40% de la oferta en los outlets piloto. Asimismo, se prevé establecer al menos 10 grupos de productos considerados “regalos nacionales”, con prioridad para marcas nacionales, productos de cinco estrellas del programa “Cada Comuna, Un Producto” (OCOP), productos industriales rurales destacados y productos vietnamitas pioneros.

El plan contempla tres modelos principales: aldeas outlet de alta gama, con superficies alquilables de 30.000 a 50.000 metros cuadrados; centros outlet urbanos o suburbanos, de 5.000 a 25.000 metros cuadrados; y centros comerciales outlet integrados en complejos multifuncionales, con superficies de 15.000 a 50.000 metros cuadrados.

Estos modelos estarán orientados a zonas con ventajas en poder adquisitivo, turismo y conectividad, incluidos corredores de autopistas, áreas cercanas a los aeropuertos de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, la ruta costera Da Nang-Hoi An y destinos turísticos como Cam Ranh, en la provincia de Khanh Hoa, y Phu Quoc, en An Giang.

La selección de inversores priorizará la capacidad financiera, la experiencia en gestión de cadenas minoristas, la capacidad de atraer marcas y el compromiso con la comercialización de productos vietnamitas. Las autoridades locales organizarán actividades comerciales, turísticas y culturales para atraer visitantes y promocionar sus localidades.

El plan también exige reforzar la vigilancia del mercado, especialmente en materia de productos, precios y exhibición, así como las medidas contra el contrabando, el fraude comercial, la falsificación y los productos de calidad inferior./.

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