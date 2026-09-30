Da Nang busca consolidar su competitividad a escala mundial

Da Nang, Vietnam (VNA) - Con nuevos espacios de desarrollo y modelos económicos, la ciudad centrovietnamita de Da Nang cuenta con mejores condiciones para convertirse en un importante polo de crecimiento y avanzar hacia una ciudad capaz de competir a escala mundial.

Este objetivo exige que las empresas locales superen los límites del mercado interno y se proyecten hacia los mercados internacionales.

Según expertos participantes en el Día de la Innovación y el Emprendimiento de Da Nang-SURF 2026, aunque Vietnam posee un mercado interno con gran potencial, las empresas emergentes que aspiran a crecer deben desarrollar productos capaces de competir internacionalmente.

James Tan, socio gerente del fondo de capital de riesgo Quest Ventures, señaló que una empresa emergente centrada únicamente en resolver problemas del mercado nacional difícilmente podrá convertirse en una gran compañía o en un “unicornio” tecnológico, por lo que necesita proyectarse hacia los mercados internacionales.

En Da Nang, la estrategia “Go Global” se perfila como una vía de desarrollo para numerosas empresas tecnológicas. Ngo Tan Tien, director ejecutivo de BookShare, consideró que depender solo del mercado local dificulta el surgimiento de empresas emergentes capaces de crecer rápidamente, por lo que la ciudad debe facilitar su conexión con el mercado mundial.

En los últimos años, Da Nang ha organizado numerosos eventos internacionales, ampliando sus redes de conexión y creando condiciones para que las empresas locales accedan a tecnologías, capital y socios internacionales.

El Espacio de Demostración de Tecnología e Innovación de Daegu (Corea del Sur) en Da Nang es un ejemplo de esta cooperación, al ofrecer oportunidades en inteligencia artificial (IA), semiconductores, ciudades inteligentes y tecnologías verdes.

En este contexto, la Resolución 59-NQ/TW, de 24 de enero de 2025, del Buró Político sobre integración internacional en la nueva situación destaca el papel proactivo de la población, las empresas y las localidades, y establece la integración internacional en ciencia, tecnología e innovación como un grupo específico de soluciones, en consonancia con la Resolución 57-NQ/TW.

Da Nang aspira a desarrollar un modelo de ciudad global basado en una mejor gobernanza, un entorno favorable a la inversión, la innovación y una integración activa en los flujos internacionales de conocimiento, tecnología y finanzas.

Expertos señalan que las fuentes de crecimiento basadas en mano de obra barata, explotación de recursos y expansión de las inversiones están perdiendo fuerza, mientras la IA, la automatización, la economía digital, la economía verde y el cambio climático generan profundas transformaciones.

Para desarrollar modelos como el Centro Financiero Internacional, la Zona Franca y el sector de los semiconductores, Da Nang necesita atraer y retener recursos humanos altamente cualificados.

Le Quang Dam, director general de Marvell Technology Vietnam, afirmó que el talento constituye un factor fundamental en las decisiones de inversión.

Convertir Da Nang en una ciudad habitable, atractiva y favorable a la inversión, capaz de ofrecer oportunidades para contribuir al desarrollo, permitirá reforzar la competitividad nacional en un contexto de creciente competencia mundial por los recursos humanos cualificados./.

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