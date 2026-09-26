Mandatario vietnamita se reúne con gerentes de empresas y grupos canadienses

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, en el encuentro con Ian L. Edwards, presidente y director ejecutivo de AtkinsRéalis. (Foto: VNA)

Ottawa (VNA) - En el marco de su visita de Estado a Canadá, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, recibió la tarde del 25 de septiembre (hora local) a gerentes de varias empresas y grupos canadienses.



En un encuentro con Ian L. Edwards, presidente y director ejecutivo de AtkinsRéalis, el máximo dirigente vietnamita valoró la capacidad del grupo en ingeniería, gestión de proyectos y tecnología nuclear, así como su propuesta de cooperación integral con Vietnam en este ámbito.



Afirmó que Vietnam busca socios capaces de acompañar a largo plazo todo su programa de energía nuclear y subrayó que la seguridad es el principio supremo. La selección de tecnología y socios se realizará de forma prudente y objetiva, teniendo en cuenta la madurez tecnológica, seguridad, eficiencia económica, capacidad financiera, plazos, transferencia tecnológica, desarrollo de recursos humanos e intereses a largo plazo del país.



Tras valorar la propuesta de AtkinsRéalis sobre transferencia tecnológica, localización de la producción y formación de recursos humanos, el líder vietnamita pidió al grupo precisar las capacidades que podría transferir en los próximos 10-20 años, la participación de las empresas vietnamitas y las etapas de la cadena de valor nuclear que el país podría asumir gradualmente.



Por su parte, Ian L. Edwards informó que AtkinsRéalis orienta su desarrollo hacia infraestructuras sostenibles, energía limpia, tecnologías nucleares avanzadas y tecnologías digitales, y expresó su interés en ampliar la cooperación con Vietnam en ingeniería, energía nuclear, infraestructuras, transporte, servicios ambientales y gestión de proyectos, entre otros ámbitos.



Al recibir a Alexandre Prevost, presidente de Aviación Civil de CAE, el secretario general y presidente To Lam valoró la larga cooperación de la empresa con el sector de la aviación vietnamita, especialmente en formación y simulación de vuelo, y destacó el potencial para ampliar los vínculos.

El secretario general y presidente To Lam (cuarto a la derecha) en la reunión con Alexandre Prevost, presidente de Aviación Civil de CAE. (Foto: VNA)

Señaló que el crecimiento de la flota, los aeropuertos y la demanda de servicios exige reforzar la formación de recursos humanos y la seguridad aérea. En este sentido, pidió a CAE estudiar la posibilidad de convertir a Vietnam en uno de sus principales centros de formación y simulación en el Sudeste Asiático, atendiendo tanto a las aerolíneas nacionales como a clientes de la región.



Alexandre Prevost presentó las capacidades de Canadá en formación y simulación aeronáutica y manifestó el interés de CAE en ampliar la cooperación en Vietnam para formar pilotos, tripulantes de cabina, técnicos de mantenimiento y controladores de tránsito aéreo, además de reforzar la simulación, el aprendizaje digital y la seguridad aérea.



Propuso a CAE y sus socios vietnamitas elaborar una hoja de ruta para ampliar las capacidades de formación, transferir tecnología y experiencias y mejorar la simulación, la gestión de riesgos y la seguridad operacional, con vistas a elevar la capacidad de todo el sistema de aviación vietnamita.



Con Toshiyuki Onuma, presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el mandatario destacó las contribuciones de la organización a la orientación y regulación de la aviación civil mundial y afirmó que Hanoi concede gran importancia a sus relaciones con la OACI.



El secretario general y presidente To Lam (derecha) recibe al Toshiyuki Onuma, presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Foto: VNA

Como miembro responsable, Vietnam desea contribuir activamente a la elaboración de nuevas normas y estándares en ámbitos como seguridad y protección de la aviación, navegación aérea, medio ambiente, aviación sostenible, combustibles sostenibles de aviación (SAF), reducción de emisiones, transformación digital y gestión de vehículos aéreos no tripulados (UAV).



Toshiyuki Onuma presentó las actividades de la OACI y su apoyo al sector de la aviación civil vietnamita, y afirmó que, con la participación de sus 193 Estados miembros, la aviación civil internacional seguirá siendo un puente de paz, amistad, cooperación y desarrollo.



El líder vietnamita reiteró el fuerte crecimiento de la aviación vietnamita y los esfuerzos del país por desarrollar infraestructuras aeroportuarias, incluidos aeropuertos estratégicos, para convertir a Vietnam en un centro regional de tránsito de pasajeros y mercancías. Por ello, señaló la necesidad de modernizar las tecnologías de gestión y operación de forma sostenible.



Propuso reforzar la cooperación con la OACI mediante el apoyo técnico, el fortalecimiento de la supervisión de la seguridad operacional y el cumplimiento de sus normas y estándares. Asimismo, pidió facilitar una mayor presencia de Vietnam en la OACI y una participación eficaz y sustantiva del país en los mecanismos e iniciativas multilaterales internacionales sobre aviación./.