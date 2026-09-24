Máximo dirigente vietnamita dialoga con dirigentes de instituciones financieras y fondos de inversión de EE.UU.

Nueva York (VNA) - El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, participó el 23 de septiembre (hora local) en Nueva York, en un diálogo con dirigentes de instituciones financieras y fondos de inversión estadounidenses, en el marco de su viaje de trabajo a Estados Unidos para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales.



Representantes de corporaciones estadounidenses y multinacionales intercambiaron opiniones sobre las iniciativas gubernamentales para atraer capital privado, las nuevas tendencias del mercado financiero mundial y sus efectos en los mercados emergentes como Vietnam, así como la situación geopolítica y las oportunidades para el país.



Empresas estadounidenses e internacionales también presentaron propuestas sobre el desarrollo de infraestructuras y la movilización de capital, el mercado de seguros como fuente de financiación a largo plazo, el turismo, las tendencias del sector energético y posibles proyectos empresariales en Vietnam. Representantes de empresas vietnamitas compartieron, a su vez, oportunidades de cooperación en turismo, aviación, energía y finanzas.



Tras escuchar las opiniones, el secretario general y presidente To Lam destacó el valor del diálogo, que permitió no solo identificar oportunidades, sino también debatir cómo Vietnam puede avanzar hacia un desarrollo más rápido y sostenible y elevar su posición en las cadenas mundiales de valor.



Señaló que Vietnam cuenta con una gran demanda de infraestructuras, energía, tecnología, transformación digital, urbanismo, logística, sanidad, educación y nuevos servicios. El reto de la próxima etapa, dijo, consiste en convertir esas oportunidades en proyectos de calidad y viables, capaces de movilizar capital y generar nuevos aumentos de productividad.



Según el líder vietnamita, tecnología, energía y finanzas cumplen funciones diferentes pero complementarias: la primera genera nueva productividad, la segunda proporciona la base para el crecimiento, y la tercera aporta los recursos para convertir las ideas en proyectos. Su adecuada conexión puede contribuir a configurar un modelo de desarrollo de mayor calidad y constituye un punto de encuentro entre las necesidades de Vietnam y las fortalezas de las empresas, fondos e instituciones financieras estadounidenses.



El secretario general y presidente To Lam subrayó que la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital son importantes motores para renovar el modelo de crecimiento. Estados Unidos cuenta con empresas líderes en inteligencia artificial (IA), semiconductores, computación en la nube, software, automatización, ciberseguridad e investigación y desarrollo, ámbitos que responden a las necesidades de transformación de Vietnam.



Expresó su deseo de que las empresas tecnológicas estadounidenses consideren Vietnam no solo como un mercado o lugar de producción, sino también como un socio para el desarrollo tecnológico. Un proyecto exitoso, señaló, debe evaluarse no solo por el volumen de inversión o los ingresos, sino también por la formación de ingenieros vietnamitas, la incorporación de empresas nacionales a las cadenas de suministro, las actividades de investigación y desarrollo realizadas en Vietnam y las nuevas capacidades competitivas generadas para la economía.



El dirigente pidió a las empresas e inversores adoptar una visión a largo plazo y afirmó que Vietnam garantizará un entorno normativo estable y transparente y continuará perfeccionando sus instituciones.



Asimismo, expresó su deseo de que, tras el diálogo, se establezca una cartera de proyectos viables, con inversores interesados, estructuras de capital adecuadas, responsables definidos y una hoja de ruta concreta. Las empresas deberán precisar sus necesidades y compromisos, mientras que los fondos e instituciones financieras podrán participar desde una etapa temprana en el diseño de las estructuras de capital y la estandarización de los proyectos.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, juntos con delegados y dirigentes de instituciones financieras y fondos de inversión estadounidenses. (Foto: VNA)

Los organismos vietnamitas acompañarán este proceso dentro del marco legal para resolver obstáculos y facilitar proyectos de calidad con efectos de propagación. De esta manera, afirmó, las oportunidades podrán convertirse en proyectos y las inversiones en nuevas capacidades de desarrollo.



Destacó que Vietnam se encuentra ante una etapa con numerosas oportunidades y que la tecnología, la energía y las finanzas adquieren verdadero significado cuando se articulan mediante buenos proyectos, empresas e instituciones. Expresó su deseo de que las empresas, fondos e instituciones financieras estadounidenses consideren Vietnam no solo como un mercado atractivo, sino también como un socio de desarrollo a largo plazo.



Abogó por que ambas partes puedan convertir las ideas planteadas en proyectos ejecutables, estos en flujos de capital a largo plazo y el capital, la tecnología y la experiencia de gestión en nuevas infraestructuras, empresas, productividad y capacidades competitivas, generando beneficios sostenibles para los inversores, las empresas y los pueblos de ambos países.



Sobre la base del creciente desarrollo de las relaciones Vietnam-Estados Unidos, el secretario general y presidente To Lam expresó su confianza en que las capacidades y experiencias de las empresas, fondos e instituciones financieras estadounidenses, junto con la determinación de Vietnam de renovarse y su aspiración de desarrollo, permitirán convertir el gran potencial existente en resultados concretos en los próximos años./.