Líder vietnamita dialoga con representantes de grupos económicos en EE.UU.

Nueva York (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, recibió el 23 de septiembre (hora local), en Nueva York, a representantes de algunos grupos económicos líderes del mundo.



En su reunión con Troy Rohrbaugh, copresidente de JPMorgan Chase, una de las principales instituciones financieras del mundo, el mandatario vietnamita reconoció las contribuciones del banco al Gobierno y las empresas vietnamitas, especialmente en el asesoramiento para la movilización de capital en los mercados internacionales durante los últimos años.



Troy Rohrbaugh señaló que la comunidad de inversores internacionales valora la estabilidad macroeconómica y el potencial de crecimiento a largo plazo de Vietnam.



Afirmó que JPMorgan Chase está dispuesto a apoyar al país mediante el intercambio de información y experiencias internacionales y prestar asistencia en el desarrollo de los mercados financieros y de capitales de Vietnam, con orientación moderna, transparente, eficiente e integrada con las normas internacionales.



También manifestó su disposición a impulsar una integración más profunda del sistema financiero vietnamita con el sistema financiero mundial.



El secretario general y presidente destacó que Vietnam está impulsando objetivos de alto crecimiento y ejecutando numerosos proyectos estratégicos de infraestructura, energía y transformación digital.



En este contexto, dijo, Vietnam desea seguir contando con el acompañamiento de JPMorgan Chase para fortalecer sus vínculos con la comunidad financiera y de inversión internacional y contribuir así a atraer flujos de capital de alta calidad al país.

El líder vietnamita To Lam recibe a Troy Rohrbaugh, copresidente de JPMorgan Chase. Foto: VNA

Propuso que JPMorgan Chase apoye al Gobierno, los bancos comerciales y las empresas vietnamitas en el acceso eficaz a fuentes de financiación internacionales, incluidas las emisiones de bonos internacionales, el crédito a la exportación y otros canales de movilización de capital, al servicio de los objetivos de desarrollo nacional.



También pidió compartir experiencias internacionales en gestión de la deuda y de las reservas de divisas del Estado, contribuyendo a que Vietnam avance hacia el objetivo de alcanzar una calificación crediticia de grado de inversión en los próximos años.



En su encuentro con Robert Thomson, vicepresidente sénior y director de Relaciones Gubernamentales Globales de Visa, una de las principales empresas mundiales de tecnología de pagos, el dirigente vietnamita valoró la cooperación de Visa con el mercado vietnamita durante más de 30 años, desde las primeras transacciones con tarjetas hasta las actuales iniciativas en pagos digitales, transporte público, servicios públicos, turismo digital y apoyo a las empresas.



En la nueva etapa, afirmó que ambas partes cuentan con una base sólida para desarrollar ecosistemas de pagos digitales de mayor escala, replicables y capaces de generar un impacto tangible en la economía.



Robert Thomson expresó su deseo de profundizar la cooperación con los socios vietnamitas, apoyar la transformación digital del país y contribuir a sus prioridades en materia de pagos digitales.



Destacó el dinamismo del desarrollo de Vietnam y los avances registrados en ciencia, tecnología e innovación, especialmente en los medios de pago electrónicos, ámbitos que también forman parte de las prioridades de inversión y desarrollo de Visa.



Visa desea participar más activamente en el proceso de innovación y transformación digital de Vietnam, aseveró.



El secretario general y presidente To Lam señaló que Vietnam está acelerando la transformación digital nacional y desarrollando la economía digital, la sociedad digital y el Gobierno digital.



En este proceso, los pagos digitales constituyen un componente importante de la infraestructura de la economía digital, con efectos directos sobre la productividad, la transparencia, los costes de transacción, el comercio electrónico, el turismo, los servicios públicos y el acceso de las empresas a los mercados, dijo, y esperó que Visa acompañe al país para alcanzar estos objetivos.



En el próximo período, pidió a Visa priorizar el apoyo a Vietnam para ampliar los pagos digitales en el sector público y los servicios públicos; compartir experiencias internacionales sobre el desarrollo de un sistema de transporte público digital cómodo e interoperable; desarrollar un ecosistema de turismo digital y mejorar la experiencia de los visitantes, así como estudiar con los socios vietnamitas la creación de un recorrido turístico digital fluido e integrado.



También propuso facilitar una mayor incorporación de las pequeñas y medianas empresas a la economía digital; compartir tecnologías, experiencias y modelos de alerta temprana contra el fraude; y coordinar la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de las capacidades de los bancos, las instituciones intermediarias de pago, las empresas y los organismos reguladores.



Afirmó que Vietnam está dispuesto a seguir acompañando a Visa para convertir las iniciativas actuales en programas de mayor escala y en resultados concretos y medibles./.