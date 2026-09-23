Líder vietnamita pronuncia discurso de política exterior en Estados Unidos

Nueva York (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronunció el 22 de septiembre (hora local) en Nueva York un discurso de política exterior ante la Asociación de Política Exterior de Estados Unidos (FPA), en el marco de su viaje de trabajo para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales en el país.

El presidente del Consejo de Administración de la FPA, Henry Fernandez, habla en la cita. (Foto: VNA)

En sus palabras de bienvenida, el presidente del Consejo de Administración de la FPA, Henry Fernandez, expresó su satisfacción por recibir al mandatario vietnamita y destacó los logros de Vietnam en el desarrollo económico y social, especialmente en la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida.



También resaltó las Asociaciones Estratégicas Integrales que Vietnam mantiene con varias grandes economías, incluido Estados Unidos, así como su amplia red de tratados de libre comercio y el papel del secretario general y presidente To Lam en las reformas del país.



En esta ocasión, Fernandez entregó al dirigente vietnamita la Medalla de la FPA, máxima distinción de la organización para personas que demuestran un espíritu de internacionalismo responsable y contribuyen a ampliar la comprensión pública sobre los asuntos internacionales. La FPA es un reconocido foro estadounidense de política exterior que, durante más de un siglo, ha promovido el conocimiento y el diálogo sobre cuestiones de Estados Unidos y del mundo.

El presidente del Consejo de Administración de la FPA, Henry Fernandez, entrega al secretario general y presidente To Lam la Medalla de su organización. (Foto: VNA)

Al agradecer la distinción, el secretario general y presidente To Lam señaló que esta representa también un reconocimiento a las contribuciones del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam a la paz, la cooperación y el desarrollo mundiales, así como a la amistad entre Vietnam y Estados Unidos.



En su discurso, compartió la visión de Vietnam sobre tres cuestiones: la responsabilidad ante los cambios en el mundo; el proceso que llevó a Vietnam y Estados Unidos desde su pasado hasta las relaciones actuales; y la responsabilidad común de llevar los vínculos bilaterales más lejos en el futuro.



El líder vietnamita destacó que el mundo atraviesa cambios de alcance histórico que abren grandes oportunidades, pero también generan numerosas incertidumbres. Ante esta realidad, todos los países comparten la responsabilidad de preservar la paz, la estabilidad y el desarrollo. Los países con mayor influencia deben realizar contribuciones acordes con ella, mientras que los medianos y pequeños deben participar activamente en la solución de los problemas comunes.



Sobre las relaciones Vietnam-Estados Unidos, afirmó que ambos países tuvieron que superar pérdidas, diferencias y falta de confianza para llegar a ser hoy una Asociación Estratégica Integral. Con espíritu humanitario y responsable, Vietnam cooperó activamente en la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos en la guerra (MIA) desde muchos años antes de la normalización de las relaciones, contribuyendo a que cientos de familias estadounidenses pudieran reencontrarse con sus seres queridos.



Por parte de Estados Unidos, figuras como los senadores John McCain y John Kerry, el veterano Bobby Muller y otros amigos desempeñaron un papel pionero en la normalización y el fortalecimiento de la amistad bilateral. Según el dirigente vietnamita, una de las principales lecciones de este proceso es que el sentido de responsabilidad y el respeto mutuo pueden ayudar a superar profundas diferencias.





El secretario general y presidente To Lam pronuncia un discurso sobre política exterior ante la Asociación de Política Exterior de Estados Unidos (FPA). Foto: VNA

Al referirse a los logros de Vietnam tras más de 80 años de independencia, incluidos 40 años de Doi Moi (Renovación), y al objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045, señaló que Vietnam considera necesario combinar la fuerza nacional con la fuerza de la época.

El Partido y el Estado de Vietnam mantienen una política exterior basada en la independencia, la autodeterminación, la resiliencia, la multilateralización y la diversificación. Vietnam desea profundizar sus relaciones con otros países y considera a Estados Unidos uno de sus principales socios. Los cambios actuales exigen que ambos países vayan más allá de los logros alcanzados y que la relación bilateral contribuya de forma más concreta al desarrollo, la seguridad y la prosperidad de cada uno.

Sobre esta base, el secretario general y presidente To Lam destacó varias orientaciones. Ambos países deben mantener el impulso de las relaciones y crear una base política estable y duradera acorde con la Asociación Estratégica Integral, mediante el fortalecimiento de los intercambios de delegaciones y contactos de distintos niveles, una mayor eficacia de los mecanismos de diálogo y un intercambio franco sobre asuntos de interés común, junto con una gestión adecuada de las diferencias.

La cooperación en defensa y seguridad debe continuar desarrollándose de acuerdo con las necesidades, capacidades, políticas e intereses de cada parte, contribuyendo a la paz y la estabilidad regionales.

En economía, comercio e inversión, Vietnam y Estados Unidos deben profundizar la cooperación para generar nuevos valores. Ambos países son complementarios en mercados, recursos y tecnología y deben convertir esas ventajas en oportunidades empresariales, empleo y beneficios concretos para empresas, agricultores, trabajadores y consumidores.

Vietnam concede importancia y está dispuesto a dialogar sobre las preocupaciones de Estados Unidos relacionadas con la balanza comercial, el acceso a los mercados, el origen de las mercancías, la propiedad intelectual y la seguridad de las cadenas de suministro. Asimismo, desea mantener un entorno comercial estable y previsible y facilitar el intercambio de bienes y servicios y las inversiones bilaterales.

Para convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en nuevos motores de la relación bilateral, el líder vietnamita propuso concentrarse en la formación de ingenieros de semiconductores y especialistas en inteligencia artificial (IA), conectar la investigación entre universidades, institutos y empresas para llevar los resultados a la producción y mejorar la capacidad de las empresas vietnamitas para participar en las cadenas de suministro tecnológico.

Vietnam continuará perfeccionando sus instituciones, protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores y mejorando la protección de la propiedad intelectual, la seguridad de los datos y la ciberseguridad. También prestará atención a la aplicación coherente de las políticas y a la solución oportuna de las dificultades de las empresas.

El secretario general y presidente To Lam destacó la necesidad de seguir aprovechando el valor particular de las relaciones Vietnam-Estados Unidos mediante el proceso de sanación y reconciliación. Vietnam continuará cooperando activamente en la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos en la guerra y espera que Estados Unidos siga acompañándolo en el tratamiento de las consecuencias de la dioxina, el desminado y el apoyo a las personas con discapacidad, así como en el intercambio de archivos de los campos de batalla e información archivada y el apoyo a los análisis de ADN en el marco de la “Campaña de 500 días y noches” para buscar, recuperar e identificar los restos de los mártires vietnamitas.



El mandatario vietnamita propuso elevar la coordinación bilateral a escala regional y mundial para contribuir conjuntamente a la paz, la cooperación y el desarrollo, y afirmó que ambos países cuentan con un amplio margen para profundizar su cooperación.



Según el secretario general y presidente To Lam, la trayectoria de las relaciones Vietnam-Estados Unidos demuestra que unos buenos vínculos bilaterales no solo benefician a los pueblos de ambos países, sino que también contribuyen a la paz, la estabilidad y la cooperación regional y mundial. La responsabilidad de ambas partes es preservar estos logros, fortalecer la confianza y convertir los compromisos de cooperación en resultados concretos para la población.

El secretario general y presidente To Lam, junto con los delegados, en el evento. (Foto: VNA)

Durante el encuentro, el mandatario vietnamita respondió también a preguntas sobre la política exterior del país y la “Campaña de 500 días y noches”. Reafirmó que Vietnam mantiene una línea basada en la independencia, la autodeterminación, la resiliencia, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, así como en la multilateralización y diversificación de sus relaciones exteriores. Vietnam es amigo, socio fiable y miembro activo y responsable de la comunidad internacional.



Ante los actuales cambios internacionales, Vietnam está decidido a mantener su autonomía estratégica, reforzar su autosuficiencia y ampliar el espacio para desarrollar relaciones de cooperación amistosas, sinceras y sustanciales con todos los países.



En cuanto a la campaña para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, el dirigente vietnamita señaló que el trabajo pendiente sigue siendo muy grande y cada vez más difícil. Sin embargo, con el apoyo de la población, los veteranos y otros países, esta labor ha logrado resultados iniciales. Vietnam considera necesario avanzar con urgencia, ya que cuanto más se retrase, mayores serán las dificultades y se perderán oportunidades.



El secretario general y presidente To Lam también compartió las políticas de desarrollo aplicadas por Vietnam en los últimos tiempos y las orientaciones para los próximos años./.