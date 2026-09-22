Vietnam y Rusia refuerzan cooperación entre instituciones militares

Hanoi (VNA) – El viceministro de Defensa de Vietnam, Nguyen Truong Thang, recibió hoy al general de cuerpo de ejército Vladimir Borisovich Zarudnitsky, director de la Academia Militar del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia.
Durante el encuentro, Truong Thang destacó que la visita de Vladimir Borisovich Zarudnitsky constituye una implementación rápida y eficaz de los contenidos de cooperación acordados por los ministros de Defensa de ambos países durante la reciente visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa.
Afirmó que las relaciones de amistad tradicional y de asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia se consolidan y desarrollan constantemente gracias a los esfuerzos de los dirigentes y pueblos de ambos países. Vietnam valora y recuerda siempre el apoyo brindado por la antigua Unión Soviética y la actual Rusia al pueblo y al Ejército Popular de Vietnam en la lucha por la independencia, la libertad y la reunificación nacional.
Según Truong Thang, las relaciones bilaterales de defensa han continuado consolidándose y fortaleciéndose en los últimos tiempos, convirtiéndose en uno de los pilares importantes de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia, con resultados positivos en numerosos ámbitos. En particular, la cooperación en materia de formación constituye uno de los puntos fuertes.
Valoró altamente los resultados de la cooperación entre la Academia Nacional de Defensa de Vietnam y la Academia Militar del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. En particular, la firma, con motivo de la presente visita a Vietnam, de un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de educación militar y actividades de investigación científica entre ambas instituciones creará un marco importante para fortalecer su cooperación y mejorar aún más la eficacia de su coordinación en actividades como el intercambio de cadetes y profesores, la formación, la investigación científica y el intercambio de experiencias profesionales.
En cuanto a las orientaciones para el próximo período, propuso que ambas academias mantengan una estrecha coordinación y apliquen eficazmente los contenidos acordados en el memorando de entendimiento, con énfasis en el intercambio de delegaciones de cuadros, profesores y cadetes; la ampliación de la cooperación a ámbitos que correspondan a las fortalezas de ambas partes; así como la formación y el perfeccionamiento de cuadros y oficiales, especialmente en los niveles operativo y estratégico.
Por su parte, Vladimir Borisovich Zarudnitsky expresó su convicción de que su visita a Vietnam se traducirá en numerosos resultados positivos, especialmente en la cooperación entre la Academia Militar del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y la Academia Nacional de Defensa de Vietnam.
Al celebrar los resultados positivos de la cooperación entre los Ministerios de Defensa de ambos países, especialmente en materia de formación, Vladimir Borisovich Zarudnitsky manifestó su deseo de que ambas partes continúen coordinándose en la implementación de los contenidos de cooperación, contribuyendo así a que las relaciones bilaterales de defensa sean cada vez más sustanciales y eficaces./.
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