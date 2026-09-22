Máximo dirigente vietnamita se reúne con amigos estadounidenses

Nueva York (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, se reunió el 21 de septiembre (hora local) en Nueva York con amigos estadounidenses, en el marco de su visita a Estados Unidos para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y desarrollar actividades bilaterales.



La reunión fue organizada conjuntamente por la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, la Embajada de Vietnam en Estados Unidos y la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas.



Al evento asistieron miembros del Partido Comunista de Estados Unidos, amigos de izquierda, amigos de larga data de Vietnam, representantes de organizaciones pacifistas, benéficas, humanitarias, religiosas y no gubernamentales, así como veteranos, empresarios, académicos y estudiantes, entre otras personas que han contribuido al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos.



Muchos participantes expresaron su admiración por los logros alcanzados por Vietnam en materia de desarrollo en los últimos años y manifestaron su deseo de continuar tendiendo puentes, promoviendo las relaciones bilaterales y generando nuevos valores para el desarrollo, en beneficio de la paz, la prosperidad y los intereses de ambos pueblos.



En su intervención, el secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, afirmó que el pueblo vietnamita nunca ha olvidado a quienes estuvieron a su lado durante los años más difíciles.



En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado de Vietnam, así como del pueblo vietnamita, el líder expresó su sincero agradecimiento a los amigos estadounidenses.



Señaló que, incluso después del fin de la guerra, muchos de ellos han mantenido sus vínculos con Vietnam, contribuyendo de manera constante a sanar las heridas del conflicto, ayudando a que personas que estuvieron en bandos opuestos se comprendieran mejor y abogando por el desarrollo de las relaciones bilaterales pese a numerosos obstáculos.



Hasta hoy, ese compromiso se mantiene en numerosos ámbitos, entre ellos la superación de las consecuencias de la guerra, la atención a las personas con discapacidad, el apoyo a la educación y la salud, y la conexión de quienes desean cooperar con Vietnam. Muchos han dedicado una parte importante de sus vidas a estas labores.



Dijo que Vietnam está decidido a alcanzar el objetivo de convertirse para 2030 en un país en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingresos medio-alto, y para 2045 en un país desarrollado de ingresos altos, al tiempo que trabaja para construir un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, fuerte, civilizado y feliz, que avance firmemente hacia el socialismo, afirmó el líder.

En el encuentro. (Fuente: VNA)

Asimismo, informó a los participantes sobre los esfuerzos de Vietnam para renovar su modelo de desarrollo y reorganizar su aparato administrativo, subrayando que el Partido y el Estado vietnamitas siempre sitúan el bienestar de la población entre sus máximas prioridades.



El máximo dirigente señaló que, aunque han transcurrido más de cinco décadas desde el final de la guerra, todavía hay familias que esperan noticias de sus seres queridos, víctimas del Agente Naranja que necesitan atención y zonas del territorio que continúan contaminadas por bombas, minas y dioxina.



Al referirse a la campaña de 500 días y noches de Vietnam para buscar, recuperar e identificar los restos de los soldados caídos, afirmó que el país continuará destinando recursos a esta labor.



El dirigente agradeció asimismo el apoyo de Estados Unidos en este ámbito durante los últimos años y expresó su esperanza de seguir recibiendo asistencia para conectar información, compartir registros e intercambiar experiencias en el uso de bases de datos, con el fin de obtener mejores resultados.



Por su parte, afirmó que Vietnam continuará coordinando estrechamente y facilitando los esfuerzos destinados a buscar a los militares estadounidenses desaparecidos en combate durante la guerra.



Expresó su deseo de seguir trabajando junto con los amigos estadounidenses para atender a las personas que aún sufren las consecuencias de la guerra, hacer más seguras las zonas afectadas y ayudar a más familias a encontrar a sus seres queridos.



Estas historias constituirán una fuente adicional de motivación para que los estudiantes se esfuercen en sus estudios y contribuirán a fortalecer la confianza en un futuro mejor, tanto para Vietnam como para las relaciones entre ambas naciones, afirmó.



Con motivo de la ocasión, el secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, otorgó la Orden de la Amistad a varios amigos estadounidenses.



Mientras tanto, el vicepremier y ministro de Defensa Nacional, general Phan Van Giang, recibió asimismo diversos objetos y recuerdos relacionados con la guerra, donados por representantes de la Universidad Texas Tech./.