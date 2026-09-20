La FPA rinde homenaje a las contribuciones de Vietnam

Nueva York (VNA) – La Asociación de Política Exterior (FPA), con sede en Estados Unidos, ha decidido otorgar la Medalla FPA, su máximo galardón, al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, en reconocimiento a su liderazgo y visión, que también reflejan la creciente importancia, el papel y la voz de Vietnam en el escenario internacional.

Se espera que la medalla se entregue durante la participación del máximo líder vietnamita en la semana de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y en sus compromisos bilaterales en Estados Unidos.

En declaraciones a reporteros de la Agencia vietnamita de Noticias en Nueva York, el presidente y director ejecutivo de la FPA, Noel V. Lateef, destacó que la concesión de la Medalla FPA a To Lam constituye un homenaje tanto al líder vietnamita a nivel personal como a un Vietnam que está experimentando una sólida transformación y que se integra de manera más profunda, proactiva y responsable en los asuntos regionales y globales.

Desde la perspectiva de una organización dedicada a fomentar la conciencia pública estadounidense sobre la política exterior y los asuntos globales, el titular de la FPA sostuvo que el impresionante desarrollo de Vietnam se refleja no solo en su tasa de crecimiento económico, sino también en su capacidad para equilibrar las relaciones, realizar contribuciones prácticas a la estabilidad regional y promover la cooperación internacional.

Afirmó que el mensaje más significativo transmitido con la entrega de la Medalla de la FPA es el reconocimiento del surgimiento de Vietnam como un actor cada vez más destacado dentro de la arquitectura económica y estratégica que se está configurando en la región de Asia-Pacífico.

En medio de la competencia estratégica entre las grandes potencias, una política exterior de independencia, autosuficiencia, multilateralismo y diversificación de relaciones sirve de base para que Vietnam salvaguarde sus intereses nacionales al tiempo que amplía las vías de cooperación para la paz y el desarrollo, indicó.

Este enfoque representa no solo una respuesta flexible a los complejos cambios en el panorama internacional, sino también una mentalidad sustantiva de política exterior: buscar puntos en común, minimizar las diferencias, evitar la confrontación y aprovechar las oportunidades de desarrollo mediante la cooperación mutuamente beneficiosa, según Lateef.

El hecho de que la FPA honre al líder vietnamita en un momento en que el mundo enfrenta numerosas incertidumbres también transmite un mensaje sobre el valor del diálogo, la confianza y la cooperación multilateral. Estos principios se alinean con la política de resolver disputas por medios pacíficos, basados en el derecho internacional y el respeto a la independencia, la soberanía, la igualdad y los intereses legítimos de las naciones, afirmó.

Al evaluar la relación entre Vietnam y Estados Unidos, Lateef enfatizó que las relaciones bilaterales se han elevado al nivel de Asociación Estratégica Integral, estableciendo un marco para avanzar en la cooperación en una amplia gama de ámbitos, como la economía, el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la educación y la formación, la salud y la energía, así como en la atención a las secuelas de la guerra.

El experto consideró que el discurso sobre políticas que pronunciará el líder vietnamita To Lam en un foro organizado conjuntamente por la FPA y la Universidad de Columbia permitirá al público y a los investigadores estadounidenses comprender mejor la actual orientación política de Vietnam.

La siguiente fase de las relaciones bilaterales debería centrarse en transformar la Asociación Estratégica Integral, actualmente un marco diplomático de alto nivel, en una relación que genere beneficios tangibles y palpables para los pueblos de Vietnam y Estados Unidos, sugirió.

El homenaje que la organización rinde al máximo dirigente vietnamita no es un mero acto protocolario. Constituye un reconocimiento a la trayectoria de desarrollo e integración de Vietnam; y a la importancia de la relación entre Vietnam y Estados Unidos como una historia de reconciliación, confianza y cooperación en beneficio de los pueblos, concluyó Lateef./.

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