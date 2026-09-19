Vietnam eleva el diálogo y reafirma su posición en la nueva era

Washington, 19 sep (VNA)- Con motivo de la participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la Semana de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de ONU y de sus actividades bilaterales en Estados Unidos, la profesora Nguyen Thi Lien Hang, directora del Instituto de Estudios de Asia Oriental Weatherhead de la Universidad Columbia (EE.UU.), señaló que el viaje tiene un doble significado estratégico.



Según la profesora Lien Hang, la gira contribuye tanto a impulsar de manera sustantiva la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y EE.UU. como a reafirmar la determinación y la creciente posición de Vietnam en los foros multilaterales.



Al evaluar las perspectivas bilaterales, la profesora consideró que existen amplias oportunidades de cooperación en prácticamente todos los ámbitos de interés común. Entre ellos, la energía, las tecnologías avanzadas, la aviación y las finanzas destacan como áreas de especial interés, vinculadas directamente con los objetivos de desarrollo sostenible de Vietnam y con los intereses económicos y comerciales de Estados Unidos en Asia-Pacífico.



La cooperación energética ayudará a Vietnam a acceder a capitales, tecnologías y modelos de desarrollo de energías limpias, mientras que las tecnologías avanzadas seguirán siendo un pilar que aporte beneficios prácticos a ambas partes.



También destacó el potencial de la cooperación en aviación y finanzas para movilizar recursos destinados al desarrollo. La posibilidad de alcanzar decenas de acuerdos durante el viaje del máximo dirigente de Vietnam demuestra la determinación de ambos países de convertir el marco de la Asociación Estratégica Integral en resultados concretos, junto con bases de largo plazo como la educación, los intercambios académicos y culturales y la superación de las consecuencias de la guerra.



Al referirse al mensaje que se transmitirá durante la Semana de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la profesora Lien Hang consideró que Vietnam cuenta con fundamentos y una voz convincente para contribuir a restablecer la confianza, consolidar el multilateralismo, promover el respeto del derecho internacional y mejorar la eficacia de las Naciones Unidas.



Las valoraciones formuladas por el secretario general del Partido y presidente To Lam en el 23º Diálogo Shangri-La sobre los desafíos globales mantienen plenamente su vigencia.



La profesora afirmó que las visitas y actividades diplomáticas del secretario general del Partido y presidente en Estados Unidos, Rusia, Francia, Canadá y otros países socios reflejan los esfuerzos por proteger los intereses nacionales y étnicos, así como contribuir a la paz y la estabilidad en la región y el mundo.



Asimismo, la Resolución Nº 59-NQ/TW establece una orientación clara para elevar el nivel de la integración multilateral. Junto con ello, una diplomacia flexible y el lema de “hacer más amigos y reducir los enemigos” permiten a Vietnam mantener el equilibrio, la independencia y reforzar su autonomía estratégica, configurando un modelo de diplomacia activo y eficaz.



Al evaluar el papel de la educación, la investigación, la cultura y la comunidad de unos 6,5 millones de vietnamitas residentes en el extranjero, Lien Hang expresó su optimismo ante el creciente interés del público estadounidense por Vietnam y subrayó que la educación debe ocupar un lugar central en el fortalecimiento del entendimiento mutuo y la conexión entre las generaciones jóvenes.



En particular, el evento organizado por la iniciativa Global Vietnam en coordinación con la Asociación de Política Exterior de Estados Unidos en el Metropolitan Club —donde está previsto que el secretario general del Partido y presidente To Lam pronuncie un importante discurso sobre política— ayudará a académicos, empresarios y responsables de la formulación de políticas estadounidenses a comprender mejor la orientación de la política exterior y la visión de desarrollo de Vietnam.



Lien Hang destacó que los intercambios académicos y culturales, así como las actividades de conexión comunitaria, contribuirán a sentar una base social amplia y sostenible para la Asociación Estratégica Integral entre los dos países./.

VNA