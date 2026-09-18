Anuncian decisiones del Buró Político y el Secretariado sobre trabajo de personal

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, presidió hoy una conferencia para anunciar 12 decisiones sobre el trabajo de personal.



En virtud de estas decisiones, el Buró Político resolvió trasladar, asignar y designar a Dinh Huu Thanh, miembro del Comité Central del Partido y subjefe de su Comisión de Control Disciplinario, para ocupar el cargo de subsecretario permanente del Comité del Partido de la provincia de Quang Ninh; a Dang Van Dung, miembro del Comité Central del Partido y subjefe de su Comisión de Asuntos Internos, como subsecretario permanente del Comité del Partido de la provincia de Ca Mau; a Trinh Manh Linh, miembro del Comité Central del Partido y subjefe de su Comisión de Organización, como subsecretario permanente del Comité del Partido de la ciudad de Hue; a Nguyen Si Hiep, miembro del Comité Central del Partido y subjefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, como subsecretario permanente del Comité del Partido de la ciudad de Hai Phong; a Tran Quan, miembro suplente del Comité Central del Partido y director de la Tesorería del Estado (Ministerio de Finanzas), como subsecretario permanente del Comité del Partido de la provincia de Lang Son; y a Nguyen Sinh Nhat Tan, viceministro de Industria y Comercio, como subsecretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh para el mandato 2025-2030.



Asimismo, el Buró Político decidió trasladar, asignar y nombrar a Nguyen Van Phuong, miembro del Comité Central del Partido y secretario del Comité del Partido de la provincia de Quang Tri para el mandato 2025-2030, como subjefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central.



Por su parte, el Secretariado decidió trasladar y designar a Nguyen The Manh, subjefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central, como subsecretario del Comité del Partido de la provincia de Thai Nguyen; a Nguyen Thanh Binh, subjefe de la Comisión de Organización, como subsecretario del Comité del Partido de la provincia de Nghe An; y a Nguyen Van Thang, subjefe de la Oficina del Gobierno, como subsecretario del Comité del Partido de la provincia de Dien Bien para el mandato 2025-2030.



El Secretariado también decidió trasladar y designar a Nguyen Van Chien, miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la provincia de Hung Yen y jefe de su Comisión de Propaganda y Educación, y a Bui Hoai Son, diputado a tiempo completo de la Comisión de Asuntos Culturales y Sociales de la Asamblea Nacional, como subjefes de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central.



En representación del Buró Político y el Secretariado, Tran Cam Tu entregó las decisiones y felicitó a los funcionarios designados.



Destacó que todos cuentan con una sólida formación, han crecido profesionalmente desde las bases, han ocupado diversos cargos y realizado importantes contribuciones en localidades, organismos y unidades.



Les instó a seguir promoviendo su sentido de responsabilidad, estudiar y formarse continuamente, y trabajar junto con los colectivos de dirección para cumplir eficazmente las tareas asignadas.



Los nuevos subsecretarios de los comités provinciales y municipales del Partido deben comprender rápidamente con la situación local y el personal, reforzar la construcción y rectificación del Partido y del sistema político, aplicar eficazmente las resoluciones y conclusiones del Comité Central y las resoluciones estratégicas del Buró Político, y centrarse en las medidas destinadas a alcanzar el objetivo de un crecimiento económico de dos dígitos, así como en el cumplimiento de las tareas políticas.



En cuanto a los nuevos subjefes de la Comisión de Políticas y Estrategias, el dirigente partidista les pidió potenciar su función de asesoramiento estratégico al Comité Central, al Buró Político y al Secretariado en materia de desarrollo socioeconómico y propaganda y educación; y asesorar activamente en la elaboración y perfeccionamiento de instituciones, políticas, estrategias y grandes orientaciones.



A los organismos y localidades que reciben a los nuevos funcionarios, les pidió continuar prestando atención, coordinándose y creando las condiciones necesarias para que estos cumplan eficazmente sus nuevas responsabilidades./.

VNA