Vietnam concreta su política exterior con acciones prácticas, destaca vocera

Hanoi (VNA) La exitosa implementación de las recientes actividades de asuntos exteriores demuestra cómo Vietnam ha concretado su política exterior abierta, independiente, autónoma, paz, amistad, la diversificación y la multilateralización de las relaciones, ser amigo y socio confiable y un miembro responsable de la comunidad internacional.



Así lo afirmó Pham Thu Hang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, durante una rueda de prensa ordinaria de la cartera organizada hoy en Hanoi.



La vocera informó que al implementar la política exterior del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam, en los últimos tiempos los líderes del Partido y del Estado han llevado a cabo muchas actividades de asuntos exteriores de alto nivel, las cuales son de gran importancia tanto a nivel bilateral como multilateral.



Por el contrario, Vietnam ha dado la bienvenida recientemente a numerosas delegaciones de altos dirigentes de una serie de países, comentó. Esto refleja también un cambio de mentalidad en materia de asuntos exteriores, señaló.



Ese cambio se manifiesta con mayor claridad en el hecho de que el XIV Congreso Nacional del Partido ha definido y realzado el papel pionero y la misión vital y continua de la labor exterior, permitiendo así que la cual contribuya de manera eficaz y práctica a los objetivos de desarrollo y defensa de la Patria, reiteró.



Los asuntos exteriores y la cooperación internacional deben crear recursos y energías para el desarrollo del país y construir la fuerza nacional, enfatizó.



Además, las tareas relativas a los asuntos exteriores también demuestran claramente los contenidos de la autonomía estratégica en cada visita y cada producto así como la materialización de acuerdos y compromisos en rubros específicos, eficaces y prácticos tanto para Vietnam como a sus socios, remarcó.



En ese contexto, al repasar todas las actividades al respecto de Vietnam en los últimos tiempos, se puede observar que este cambio de mentalidad no solo se refleja en las directrices políticas, sino también en las acciones prácticas.



Tras cada actividad diplomática de alto nivel, lo importante para los Ministerios, ramas, localidades y empresas vietnamitas es concretar los acuerdos alcanzados de alto nivel en programas, planes y proyectos que respondan a las necesidades de sus respectivos ámbitos, sectores y localidades, puntualizó.



En cuanto a la visita de Estado del Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la Reina Suthida Bajrasudhabimalalakshan, la funcionaria dijo que se trata de un viaje de especial significado e importancia histórica en las relaciones entre los dos países.



También es la primera visita de un rey tailandés a Vietnam desde que ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas en 1976, la cual se llevó a cabo en el momento de que las partes conmemoran el 50.º aniversario de dicho establecimiento y de la elevación de los nexos bilaterales a la Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025, comunicó.



Asimismo, la visita no solo reviste importancia en el ámbito de la diplomacia de Estado, sino que también tiene un profundo significado para los intercambios y los vínculos entre los pueblos de ambos países, al tiempo que refleja la alta consideración que la Familia Real, el Estado y el pueblo de Tailandia conceden a Vietnam, destacó.



El mensaje más importante de la visita es la confianza política de alto nivel, así como el estrecho vínculo entre los pueblos de los dos países, argumentó.



Se espera que en los próximos tiempos, las partes emprenderán acciones para concretar programas y proyectos en beneficio de sus pueblos y realizar contribuciones prácticas a la paz, la estabilidad y el desarrollo cooperativo en la región y en el mundo, expresó./.

VNA