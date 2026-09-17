Portavoz: Autoridades refuerzan la coordinación para simplificar trámites de entrada a Rusia para vietnamitas

Hanoi (VNA) – Las autoridades de Vietnam y Rusia mantienen una estrecha coordinación para simplificar los procedimientos de entrada y salida de los ciudadanos vietnamitas que viajan a Rusia, afirmó Pham Thu Hang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la rueda de prensa ordinaria de la Cartera celebrada hoy en esta capital.



La portavoz hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de la prensa sobre la coordinación entre ambos países para facilitar la entrada sin visado de ciudadanos vietnamitas a Rusia.



La vocera señaló que, durante la reciente visita de Estado a Rusia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación vietnamita de alto nivel, ambas partes emitieron una declaración conjunta para seguir fortaleciendo la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia en la nueva era.



La declaración destacó el respaldo de ambas partes a la ampliación de la cooperación laboral y al impulso de los intercambios turísticos mediante el aumento de la frecuencia de los vuelos directos regulares y chárter. Asimismo, subrayó la necesidad de simplificar los procedimientos de entrada y salida para los ciudadanos vietnamitas que viajan a Rusia, con miras a avanzar hacia la exención de visado para los titulares de pasaportes ordinarios.



En este sentido, las autoridades competentes de ambos países mantienen una estrecha coordinación para abordar esta cuestión, afirmó.



En respuesta a una pregunta sobre el reciente rescate de 10 pescadores vietnamitas en Malasia, la portavoz informó que el 27 de agosto, tras recibir una solicitud de asistencia de la Oficina del Comité Popular de la provincia de Ca Mau en relación con 10 pescadores que trabajaban en el estado malasio de Perak, la Embajada de Vietnam en Malasia verificó de inmediato la información, coordinó estrechamente con las autoridades locales y estableció contacto directo con el grupo.



A través de una comunicación constante, la Embajada trasladó a los 10 pescadores a un lugar seguro en Kuala Lumpur y garantizó su alimentación, alojamiento y otras necesidades básicas.



Asimismo, realizó los trámites necesarios para expedir sus documentos de viaje, ayudó al grupo a presentar denuncias ante la policía local y completó los procedimientos de salida con las autoridades de inmigración de Malasia. Posteriormente, funcionarios de la embajada acompañaron a los pescadores hasta el aeropuerto y culminaron los trámites necesarios para garantizar su regreso seguro a Vietnam.



Al reiterar las advertencias dirigidas a quienes buscan empleo en el extranjero, instó a los trabajadores a actuar con cautela y comprobar cuidadosamente la información sobre las agencias de contratación, los lugares de trabajo, los contratos y salarios, así como las condiciones de vida y laborales, antes de decidirse a trabajar fuera del país.



Les recomendó no confiar en promesas verbales, no transferir dinero a intermediarios poco transparentes y no aceptar ofertas que prometan "trabajo fácil y bien remunerado".



Durante su estancia en el extranjero, los trabajadores deben conservar copias de sus documentos personales, mantener el contacto con sus familias y avisar de inmediato a las autoridades locales o a las representaciones diplomáticas de Vietnam si reciben amenazas, les confiscan el pasaporte o son obligados a trabajar.



El Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene líneas telefónicas de atención disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto en el Departamento Consular como en las misiones diplomáticas de Vietnam en el extranjero, a través de las cuales los ciudadanos pueden solicitar asistencia, añadió la portavoz./.

VNA