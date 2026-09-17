Política

Cooperación parlamentaria profundizará Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia

Vietnam y Australia buscan fortalecer la cooperación entre sus órganos legislativos y avanzar en comercio, inversión, turismo, ciencia, tecnología y defensa.

El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, se reúne con varios legisladores de la oposición y parlamentarios independientes de Australia. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, se reúne con varios legisladores de la oposición y parlamentarios independientes de Australia. (Foto: VNA)

Sídney (VNA) - El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, se reunió en Canberra con varios legisladores de la oposición y parlamentarios independientes de Australia para debatir medidas destinadas a fortalecer la cooperación bilateral y los vínculos entre los dos Parlamentos.

En la reunión, efectuada la víspera, el diplomático vietnamita destacó la evolución positiva de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia. El país oceánico es actualmente uno de los socios clave de Vietnam en economía, comercio, inversión y asistencia oficial para el desarrollo (AOD), mientras los intercambios entre los pueblos de ambos países cobran cada vez mayor dinamismo. En 2025, más de 500.000 australianos visitaron Vietnam.

Al referirse a la visita de Estado a Australia realizada en agosto de 2026 por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el embajador la calificó de acontecimiento histórico que dio un nuevo impulso a las relaciones bilaterales. Asimismo, señaló que fue la primera vez que ambos países adoptaron tres declaraciones conjuntas durante una misma visita de alto nivel.

El embajador recordó que líderes y funcionarios de asuntos exteriores del Partido Liberal de Australia, actualmente en la oposición, se reunieron con To Lam en Canberra durante esa visita, lo que reflejó su apoyo a los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

Según Hung Tam, el respaldo de los dos principales partidos de Australia a la Asociación Estratégica Integral reviste gran importancia. Propuso continuar avanzando en los compromisos alcanzados en ámbitos como economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación y formación, seguridad y defensa. También solicitó el apoyo de Australia a la campaña de “500 días y noches” para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de soldados vietnamitas caídos en combate.

Ted O’Brien, ministro en la sombra de Relaciones Exteriores y diputado por Fairfax, reafirmó su apoyo a la cooperación entre los dos países y sus respectivos Parlamentos. Expresó interés en fomentar el comercio, la inversión y el turismo bilaterales, y abordó la posibilidad de que Australia colabore y preste asistencia en la búsqueda de los restos de soldados vietnamitas caídos en combate.

Por su parte, la senadora del Partido Liberal y presidenta del Comité de Referencia sobre Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio del Parlamento australiano, Jessica Collins, manifestó su interés en fortalecer la amistad y la cooperación entre ambos países y elogió el papel de la comunidad de origen vietnamita en Australia.

Collins y Hung Tam también intercambiaron puntos de vista sobre diversas cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo. La senadora subrayó la importancia del multilateralismo y del derecho internacional, y abogó por reforzar la cooperación entre las potencias medias de la región.

La reunión tuvo lugar en un contexto en el que Vietnam y Australia continúan avanzando en la aplicación de los acuerdos alcanzados durante la visita de Estado del secretario general y presidente To Lam al país oceánico en agosto de 2026./.

VNA
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