Política

Vietnam y Bulgaria impulsan cooperación parlamentaria

Vietnam y Bulgaria acuerdan reforzar la cooperación parlamentaria y convertir la Asociación Estratégica en resultados concretos en diversos ámbitos.

En la sesión de trabajo (Foto: VNA)
En la sesión de trabajo (Foto: VNA)

Sofía (VNA)– La embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, se reunió con el Grupo Parlamentario de Amistad Bulgaria-Vietnam para analizar medidas destinadas a fortalecer la cooperación parlamentaria y concretar la Asociación Estratégica entre ambos países.

En la reunión participaron la presidenta del Grupo, Rositsa Kirova, sus vicepresidentes y diputados de diversas comisiones de la Asamblea Nacional búlgara.

El diplomático vietnamita valoró la creación del Grupo Parlamentario de Amistad Bulgaria-Vietnam en la 52.ª legislatura, con la participación de representantes de distintas fuerzas políticas, como una muestra del arraigo de la amistad y del amplio apoyo a las relaciones con Vietnam.

La embajadora destacó que el establecimiento de la Asociación Estratégica durante la visita oficial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Bulgaria en octubre de 2025 abrió una nueva etapa en los vínculos bilaterales.

Tras más de 70 años de construcción de confianza y amistad, ambas partes deben traducir el nuevo marco de relaciones en resultados concretos, especialmente en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación, turismo, trabajo, cultura e intercambios entre los pueblos.

Rositsa Kirova y los diputados búlgaros valoraron las tradicionales relaciones de amistad y los logros de desarrollo de Vietnam. Los parlamentarios que han visitado el país compartieron sus impresiones sobre su rápido desarrollo, el dinamismo de su economía y su potencial cultural y turístico.

Según Kirova, las relaciones Vietnam-Bulgaria, construidas a lo largo de varias generaciones, deben profundizarse mediante ámbitos de cooperación acordes con las necesidades de desarrollo de cada país.

Los diputados consideraron que las buenas relaciones políticas deben reflejarse más claramente en la cooperación económica, comercial y de inversión, y propusieron reforzar la conexión entre empresas y localidades, así como promover los hermanamientos entre ciudades.

La educación, el turismo y el trabajo también centraron la atención de los parlamentarios. Ambas partes acordaron intensificar los intercambios entre instituciones educativas, estudiantes y jóvenes, promover destinos turísticos, aumentar los intercambios de visitantes y fortalecer los contactos entre los pueblos.

En materia laboral, los diputados búlgaros valoraron la laboriosidad de los trabajadores vietnamitas y consideraron que ambos países pueden estudiar nuevas formas de cooperación, de acuerdo con sus respectivas necesidades y normativas.

Los parlamentarios búlgaros subrayaron que la sólida base de amistad construida durante décadas, respaldada por un amplio consenso y superando las diferencias partidistas, constituye una condición favorable para ampliar la cooperación en la nueva etapa.

Ambas partes acordaron mantener intercambios periódicos y aprovechar el papel de puente de los Grupos Parlamentarios de Amistad y de las embajadas para convertir la larga amistad y confianza política entre Vietnam y Bulgaria en resultados concretos de cooperación en el marco de la Asociación Estratégica./.

VNA
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