Argelia apuesta por fortalecer los vínculos empresariales con Vietnam

Argel (VNA) - Argelia y Vietnam deben acelerar la aplicación de los compromisos alcanzados y reforzar, especialmente, la conexión entre las comunidades empresariales de ambos países, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, la Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos de Argelia, Ahmed Attaf.

Durante una reunión efectuada la víspera con el embajador vietnamita en Argelia, Vu Duy Long, Attaf destacó los lazos históricos y especiales entre ambos países, forjados durante sus respectivas luchas por la independencia nacional.

Tras valorar los nuevos avances en las relaciones bilaterales, especialmente desde el establecimiento de la Asociación Estratégica, consideró prioritario elevar la cooperación económica para que esté a la altura de los vínculos políticos y la historia compartida.

El ministro argelino expresó asimismo su admiración por los logros de desarrollo de Vietnam y señaló que Argelia puede extraer experiencias del proceso de desarrollo vietnamita.

Por su parte, el embajador Vu Duy Long entregó una copia de sus cartas credenciales y transmitió los saludos del ministro vietnamita de Asuntos Exteriores, Le Hoai Trung, a su homólogo argelino, así como la invitación a los dirigentes de alto nivel de Argelia para visitar Vietnam.

El diplomático afirmó que una de las prioridades de su mandato será coordinar con las autoridades argelinas la aplicación efectiva de la Asociación Estratégica y ampliar la cooperación en ámbitos con gran potencial, como defensa y seguridad, comercio, inversión, agricultura y biotecnología, además de otros sectores acordes con las necesidades y fortalezas de ambas partes.

También destacó la importancia de seguir promoviendo la cooperación petrolera entre Petrovietnam y la Corporación Nacional de Petróleo de Argelia (Sonatrach).

El embajador pidió asimismo a las autoridades argelinas continuar prestando atención y facilitando las condiciones para la comunidad vietnamita que vive y trabaja en el país.

Attaf aseguró que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia coordinará activamente y facilitará las condiciones para que el embajador Vu Duy Long cumpla su misión, y expresó su confianza en que el diplomático desempeñará un papel activo en la promoción de los acuerdos alcanzados, contribuyendo a que la Asociación Estratégica Vietnam-Argelia avance de manera cada vez más sustantiva y eficaz./.