Embajador indio: Visita del primer ministro vietnamita reviste gran importancia

Hanoi (VNA) - El embajador indio en Vietnam, Tshering W. Sherpa, destacó que la visita de trabajo del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a la India del 12 al 13 de septiembre reviste gran importancia para el fortalecimiento de la cooperación bilateral y brinda una oportunidad para que Vietnam realice contribuciones activas a la Cumbre de los BRICS 2026.



Según el diplomático, Vietnam es un socio importante de la India en el marco de su política de “Actuar hacia el Este”, así como de la visión del Indo-Pacífico y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Ambos países comparten numerosos puntos de vista sobre el multilateralismo, el respeto al Estado de derecho y el desarrollo.



Estas similitudes en sus visiones estratégicas crean una base favorable para que Vietnam y la India coordinen posiciones en los foros multilaterales, incluidos los BRICS. El embajador consideró que Vietnam tiene un amplio margen para contribuir a los cuatro pilares de la cumbre de este año: innovación, cooperación, desarrollo sostenible y resiliencia.



La 18.ª Cumbre de los BRICS se celebrará este año en la India, con la participación prevista de cerca de 30 jefes de Estado y de Gobierno y dirigentes de organizaciones internacionales. Bajo el tema “Construir los cimientos de la resiliencia, la innovación, la cooperación y el desarrollo sostenible”, la cumbre pondrá a las personas en el centro, en línea con el enfoque de desarrollo de Vietnam.



El embajador señaló que la Visión de Desarrollo de Vietnam hasta 2045 presenta numerosos puntos de convergencia con la visión “Viksit Bharat@2047” de la India, lo que abre amplias oportunidades de cooperación tanto en el marco de los BRICS como en las relaciones bilaterales.



En cuanto a los vínculos Vietnam-India, Tshering W. Sherpa subrayó que 2026 constituye un hito importante, ya que ambos países conmemoran el décimo aniversario del establecimiento de su asociación estratégica integral. Durante la visita de Estado a la India del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, en mayo de 2026, los dos países elevaron sus relaciones a una “Asociación Estratégica Integral Reforzada”.



Según el embajador, al producirse unos cuatro meses después de la visita de To Lam, la visita de trabajo del primer ministro Le Minh Hung permitirá a los dirigentes de ambos países evaluar la situación y definir las próximas orientaciones para el desarrollo de la asociación.



El diplomático consideró que los dos países no solo cuentan con una relación de larga data, conectada por el budismo, sino también con un amplio potencial de cooperación en nuevos ámbitos como la innovación, la inteligencia artificial y la ciencia y tecnología, además de la defensa, la seguridad y la cultura.



En materia comercial, el embajador informó que el intercambio bilateral aumentó de 5 mil millones de dólares en 2016 a 16 mil millones de dólares en 2025. Ambos países se han fijado el objetivo de elevar esta cifra a 25 mil millones de dólares para 2030, de manera equilibrada y sostenible.



Para alcanzar esta meta, ambas partes deben continuar eliminando las barreras de acceso a los mercados y reforzar los vínculos entre sus comunidades empresariales. El embajador señaló que Vietnam y la India han logrado avances en ámbitos como la energía, los productos farmacéuticos y la salud, además de ampliar el acceso a sus respectivos mercados para diversos productos.



El mes pasado, ambos países autorizaron la exportación de uvas de la India a Vietnam y de durianes vietnamitas a la India, y actualmente están tramitando procedimientos relacionados con las granadas, los pomelos y otros productos.

El embajador hizo hincapié en la necesidad de promover la cooperación tanto a nivel gubernamental como empresarial, y de lograr resultados concretos y prácticos a través de los grupos de trabajo conjuntos. Asimismo, expresó su esperanza de que la reunión del Subcomité Mixto de Comercio se celebre próximamente en Vietnam.



En cuanto a la organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 por parte de Vietnam, Tshering W. Sherpa felicitó al país por asumir por tercera vez este papel y consideró que el evento ofrecerá una oportunidad para que Vietnam siga consolidando su posición internacional y lidere debates e iniciativas destinados a abordar los desafíos económicos de la región y del mundo.



El embajador afirmó que la India está dispuesta a apoyar a Vietnam, dentro de sus posibilidades, para organizar con éxito APEC 2027./.

VNA