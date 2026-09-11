Cooperación del conocimiento abre nueva dimensión en nexos Vietnam-Francia

París (VNA) - La cooperación científica, educativa y cultural puede convertirse en un modelo para las relaciones entre Vietnam y Francia, basado en la igualdad y la creación conjunta de conocimiento, según el doctor Frédéric Roustan, profesor de Historia de Asia en la Universidad de Aix-Marseille (AMU) y subdirector del Instituto de Estudios Asiáticos (IrAsia).



En entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, Roustan calificó de histórica la visita oficial del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, a Francia. Afirmó que el país indochino se ha convertido en un actor político y económico indispensable en el Sudeste Asiático, con un papel cada vez más relevante dentro y fuera de la región.



Según el investigador, el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en 2024 ha creado una nueva base para futuros proyectos de cooperación, sustentada en una relación de igualdad entre ambas partes.



Desde su experiencia de años estudiando Vietnam y sus vínculos con Asia, Roustan destacó el papel de la cooperación científica e intelectual. Señaló que, pese a los altibajos en las relaciones diplomáticas, políticas y económicas, los lazos entre científicos e intelectuales de ambos países se han mantenido durante décadas y han contribuido a preservar el intercambio bilateral.



Consideró que la cooperación científica, que en el pasado ocupó un lugar central, sigue siendo fundamental para el futuro de las relaciones Vietnam-Francia, especialmente ante las profundas transformaciones actuales. En su opinión, la forma de cooperación en este ámbito puede incluso servir de referencia para los vínculos políticos y diplomáticos entre ambos países.



Para ello, Vietnam no debe limitarse a ser objeto de estudio de los investigadores franceses, ni Francia de los vietnamitas. El conocimiento, subrayó, debe generarse mediante una cooperación en pie de igualdad entre los investigadores de ambos países.



Roustan citó la experiencia de AMU e IrAsia, institución de investigación vinculada al Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), donde participa en la dirección. Durante años, ambas entidades han desarrollado proyectos de investigación, programas docentes y de formación conjunta con universidades vietnamitas, principalmente la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi y la Universidad de Pedagogía de Hue.



Durante casi 15 años, las partes han mantenido programas conjuntos de formación, intercambios anuales de estudiantes e investigadores, seminarios en ambos países y publicaciones conjuntas.



Otra línea destacada es la conservación y puesta en valor del patrimonio documental compartido. AMU e IrAsia colaboran con instituciones archivísticas de Francia y Vietnam para preservar y compartir documentos históricos relacionados con ambos países. Asimismo, han puesto en marcha un proyecto para promover este patrimonio documental común en el marco de la UNESCO.



Las dos partes también preparan un programa conjunto de maestría en “archivística francófona”, previsto para comenzar el próximo año. En 2026, una delegación de AMU visitó la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades en Hanoi para renovar los acuerdos bilaterales y desarrollar nuevos programas conjuntos.



En el ámbito cultural, Roustan destacó su importancia para despertar el interés de los jóvenes franceses por Vietnam y de los vietnamitas por Francia, y propuso reforzar los intercambios en cine, literatura, música y artes.



Según el investigador, la cultura contemporánea vietnamita todavía es poco conocida en Francia en comparación con la cultura popular de Japón o Corea del Sur, pese a que Vietnam también cuenta con una cultura popular dinámica. Una mayor promoción de esta cultura podría acercar el país indochino al público joven francés y despertar el interés de futuros estudiantes de vietnamita.



Roustan subrayó asimismo la necesidad de apoyar los estudios vietnamitas en Francia, desde la enseñanza del idioma hasta la cultura y la historia del país. A la inversa, consideró necesario seguir manteniendo la enseñanza del francés en las facultades de lenguas y estudios regionales de Vietnam./.

VNA