Vietnam y Francia impulsan la cooperación en defensa

París (VNA) – En el marco de la visita oficial a Francia y la participación en la Cumbre Espacial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa, mantuvo el 10 de septiembre (hora local) conversaciones con la ministra francesa de las Fuerzas Armadas y los Veteranos de Francia, Catherine Vautrin.



Van Giang destacó que la segunda visita oficial de To Lam a Francia desde 2024 refleja la determinación política de los dirigentes de ambos países de profundizar y hacer más sustantiva y eficaz la Asociación Estratégica Integral bilateral.



Al valorar el fortalecimiento de los vínculos de defensa bilaterales, señaló los avances en intercambio de delegaciones, diálogo estratégico y cooperación a nivel viceministerial, medicina militar, educación y formación, búsqueda y rescate, mantenimiento de la paz de la ONU, asuntos marítimos e industria de defensa.



Agradeció al Ministerio francés el otorgamiento de becas al Ministerio de Defensa de Vietnam en 2025 y 2026, el apoyo a la formación de las fuerzas de mantenimiento de la paz, el envío de expertos al Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam y la asistencia a oficiales vietnamitas en la Misión de Formación de la Unión Europea (UE) en la República Centroafricana.



Por su parte, Catherine Vautrin afirmó que Francia concede gran importancia a la Asociación Estratégica Integral con Vietnam y desea reforzar la confianza estratégica, así como acompañar y apoyar las iniciativas de ambas partes para fortalecer su autonomía estratégica.



Expresó su satisfacción por el continuo fortalecimiento y desarrollo de la cooperación bilateral en defensa, uno de los pilares importantes de las relaciones entre Vietnam y Francia, en una dirección práctica y eficaz, acorde con los acuerdos alcanzados por los dirigentes y los Ministerios de Defensa de ambos países, así como con los documentos de cooperación suscritos.



Van Giang propuso que Francia continúe apoyando programas de formación universitaria y de posgrado, prácticas, capacitación y seminarios, así como el envío de expertos a Vietnam para brindar asistencia técnica, impartir clases y participar en actividades de entrenamiento.



El Ministerio de Defensa de Vietnam está dispuesto a recibir a militares franceses en cursos internacionales para funcionarios de defensa, programas de lengua vietnamita y prácticas de medicina militar, dijo.



También acogió con beneplácito la participación de una delegación del Ministerio francés de las Fuerzas Armadas y de los Veteranos de Francia en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista en Hanoi en diciembre de 2026.



Sugirió que la parte francesa acelere la firma de un memorando de entendimiento sobre la búsqueda de militares vietnamitas y franceses desaparecidos y el intercambio de objetos de guerra, creando un marco de cooperación humanitaria y contribuyendo a la campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires, con miras al 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires de Vietnam (el 27 de julio de 2027).



Ambas partes acordaron intensificar el intercambio de delegaciones, especialmente de alto nivel; mantener los mecanismos de consulta, diálogo estratégico y cooperación en defensa; y reforzar la formación, el mantenimiento de la paz de la ONU y la industria de defensa.



Al término de las conversaciones, Van Giang y Catherine Vautrin firmaron un acuerdo entre los Ministerios de Defensa de Vietnam y de las Fuerzas Armadas y los Veteranos de Francia sobre cooperación en materia de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas./.

VNA