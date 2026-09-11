Líder vietnamita llama a actuar con determinación para elevar la cooperación económica Vietnam-Francia

París (VNA) - En el marco de su visita oficial a Francia y su participación en la Cumbre Internacional sobre el Espacio, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunieron la tarde del 10 de septiembre (hora local), en París, con dirigentes de destacados grupos y empresas de ambos países.



En la reunión, representantes de los ministerios y organismos de ambas partes informaron sobre los resultados de la sesión de debate entre empresas vietnamitas y francesas. Los intercambios francos y abiertos y las propuestas concretas mostraron que las empresas de los dos países no solo ven un gran potencial de cooperación, sino que también buscan activamente nuevos modelos, productos y formas de colaboración para generar nuevos valores.



En su intervención, To Lam afirmó que lo más necesario ahora es construir una nueva calidad de la cooperación económica, más sustantiva, equilibrada, basada en tecnologías avanzadas, estrechamente vinculada y capaz de generar beneficios concretos para las empresas y los pueblos de ambos países.



El secretario general y presidente To Lam, el presidente francés Emmanuel Macron y los delegados (Foto: VNA)

Para llevar los lazos económicos bilaterales a un nuevo nivel, acorde con el potencial y las aspiraciones de ambas partes, propuso pasar de la compraventa de mercancías a la inversión y producción conjuntas. En este sentido, llamó a alentar a los grupos franceses a establecer en Vietnam instalaciones de producción, centros de investigación y desarrollo, centros técnicos y redes de proveedores, así como a fomentar las inversiones de empresas vietnamitas en el país europeo.



También instó a pasar de una relación entre proveedores y clientes a una asociación tecnológica, que no se limite a la adquisición de equipos y tecnologías, sino que incluya la transferencia tecnológica, la formación de recursos humanos, la producción de componentes, la investigación y el desarrollo, el mantenimiento, la reparación, la operación y el fomento de la innovación.



Asimismo, abogó por pasar de la cooperación bilateral a la construcción conjunta de cadenas de valor para los mercados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Unión Europea y el mundo.



To Lam señaló como ámbitos estratégicos de cooperación las infraestructuras estratégicas y la transición energética; las industrias aeronáutica y aeroespacial y el transporte de alta tecnología; la ciencia y tecnología, la inteligencia artificial, la tecnología cuántica, los semiconductores y la innovación; así como la sanidad, los productos farmacéuticos, la biotecnología y los recursos humanos de alta calidad.



Afirmó que Vietnam está dispuesto a ser un socio para que las empresas francesas accedan al mercado vietnamita, de más de 100 millones de habitantes, y al de la ASEAN; conecten la región con las redes de acuerdos de libre comercio de nueva generación; diversifiquen las cadenas de suministro; establezcan instalaciones de producción e investigación y desarrollo en Asia; y accedan, junto con las empresas vietnamitas, a terceros mercados.



Al mismo tiempo, Vietnam alienta a las empresas vietnamitas con capacidad a aumentar sus inversiones y su presencia comercial, tecnológica y de marca en Francia. Ambos países pueden complementarse para elevar su competitividad en un contexto de rápida y profunda reestructuración mundial, subrayó.



Según To Lam, el marco de la Asociación Estratégica Integral ha abierto una nueva etapa de cooperación, sustentada en una sólida base de confianza, una visión estratégica común y una firme determinación. La etapa de construcción del marco ha quedado atrás y ahora es el momento de implementar los acuerdos, generar resultados y actuar con determinación para llevar la cooperación económica a nuevas cotas.



La comunidad empresarial será la fuerza clave para convertir el potencial en proyectos, y los proyectos en tecnologías, productos, empleos y nuevos valores para el desarrollo. Los documentos de cooperación intercambiados en la reunión constituyen resultados iniciales importantes, pero lo más relevante es que cada uno se traduzca pronto en planes concretos y que cada acuerdo se materialice en productos, servicios y proyectos con resultados cuantificables.



Vietnam se compromete a garantizar un entorno de políticas estable, transparente y predecible; proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y crear un entorno de competencia equitativa. El Gobierno y los ministerios y organismos competentes trabajarán directamente para resolver los obstáculos, a fin de convertir pronto los acuerdos alcanzados en proyectos concretos y generar resultados tangibles./.