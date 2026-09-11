Vietnam y Francia acuerdan nuevas orientaciones para profundizar nexos bilaterales

París (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, acordaron nuevas orientaciones para profundizar de manera sustantiva y eficaz la asociación estratégica integral bilateral, durante sus conversaciones sostenidas el 10 de septiembre (hora local) en París.



Macron felicitó a Vietnam por sus logros socioeconómicos, al tiempo que valoró su creciente papel y posición internacional. Afirmó que Francia está dispuesta a acompañar a Vietnam en su nueva era de desarrollo.



To Lam señaló que la decisión de Vietnam de elegir a Francia como el primer país de la Unión Europea (UE) con el que estableció una Asociación Estratégica Integral refleja la confianza política y la determinación de elevar los vínculos bilaterales a un nuevo nivel.



Ambos líderes expresaron su satisfacción por los avances sólidos y sustantivos de las relaciones bilaterales tras casi dos años de su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral.



Acordaron mantener contactos periódicos de alto nivel y en todos los canales, aplicar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes y profundizar la colaboración sectorial conforme a las nuevas necesidades de desarrollo.



En defensa y seguridad, coincidieron en ampliar la cooperación en medicina militar y coordinar la lucha contra la delincuencia y el intercambio de información, especialmente frente al crimen organizado y transnacional.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Foto: VNA

Vietnam pidió a Francia continuar apoyando la superación de las consecuencias de la guerra, incluida la búsqueda de militares desaparecidos y el intercambio de objetos de guerra.



En economía, comercio e inversión, acordaron desarrollar nuevos ámbitos de cooperación estratégica y a largo plazo, promover industrias y servicios con alto efecto multiplicador y establecer vínculos en las cadenas de valor bajo el modelo de “Tecnología francesa - Producción vietnamita - Suministro regional y mundial”. Asimismo, buscarán una mayor integración de sectores como la industria manufacturera y los productos agroalimentarios en las cadenas de suministro globales.



To Lam propuso seguir implementando eficazmente el Tratado de Libre Comercio ente la UE y Vietnam (EVFTA), que Francia complete pronto la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA) y que la Comisión Europea levante cuanto antes la “tarjeta amarilla” IUU, apoyando a Vietnam en el desarrollo de una pesca sostenible.



Los dos líderes acordaron convertir la ciencia y la tecnología en un nuevo pilar de las relaciones bilaterales, con énfasis en sectores estratégicos como la industria aeroespacial, los minerales esenciales, la tecnología cuántica, las energías limpias y la investigación para el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático.



To Lam propuso ampliar la investigación, la transferencia y el dominio tecnológico, así como apoyar a Vietnam en el desarrollo de tecnología cuántica, mientras Macron expresó su deseo de poner en marcha pronto grandes proyectos en estos ámbitos.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, presencian el intercambio de documentos de cooperación. Foto: VNA

Ambas partes coincidieron en la necesidad de aprovechar el potencial de la cooperación tradicional y reforzar los intercambios culturales y entre los pueblos mediante Semanas y Días Culturales, comenzando con el Día de Vietnam en Francia en octubre de 2026. To Lam pidió a Francia simplificar los procedimientos de concesión de visados a ciudadanos vietnamitas.



Francia afirmó su disposición a apoyar a Vietnam en la construcción del Museo del Partido Comunista de Vietnam, el desarrollo de las industrias culturales, así como la aportación de más documentos sobre el Presidente Ho Chi Minh y la promoción de la cooperación sanitaria y educativa.



To Lam agradeció a Francia por la devolución a Vietnam de un tambor de bronce de Dong Son —en cumplimiento de los compromisos de ambos países de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales—, y por la donación de piezas al Museo del Partido Comunista de Vietnam. Pidió continuar apoyando la conservación y promoción del patrimonio y de las antiguas construcciones de Vietnam.



En educación y formación, acordaron aplicar eficazmente los acuerdos existentes, especialmente en la enseñanza del francés, y ampliar la formación de recursos humanos de alta calidad en semiconductores, nuevas energías, ferrocarriles y otros sectores.



En salud, el dirigente vietnamita propuso elevar el nivel de cooperación y aprovechar el papel de los Institutos Pasteur en Vietnam, con el objetivo de convertir al país en un centro regional de referencia en la aplicación de tecnologías médicas modernas, además de continuar otorgando becas a estudiantes de medicina.



Pidió a Francia seguir facilitando la integración y el desarrollo de la comunidad vietnamita, así como aprovechar el potencial de los expertos, intelectuales y científicos vietnamitas para contribuir al país de acogida y a las relaciones bilaterales.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, hablan con la prensa. Foto: VNA

Sobre cuestiones regionales e internacionales, ambas partes acordaron reforzar la coordinación y apoyarse mutuamente en los foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas y en el marco ASEAN-UE.



Reafirmaron la importancia de mantener la paz, estabilidad, seguridad y libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, y resolver las disputas por medios pacíficos, sobre la base del respeto al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Con motivo de la visita, To Lam y Emmanuel Macron presenciaron la firma e intercambio de numerosos documentos de cooperación entre ministerios y organismos de ambos países en ámbitos como seguridad, salud, aeroespacio, ciencia y tecnología y minerales esenciales, reflejando la amplitud de la cooperación integral entre Vietnam y Francia./.