Medios franceses destacan el creciente dinamismo de las relaciones entre Francia y Vietnam

París (VNA) - La visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, ha recibido amplia atención de los medios franceses, que destacan el ritmo “sin precedentes” de los intercambios de alto nivel, los resultados cada vez más concretos de la cooperación y la convergencia de las visiones estratégicas entre ambos países.



Según estas valoraciones, la visita contribuye a dar un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral Francia-Vietnam y a profundizar la cooperación en sectores de futuro.



Según la corresponsalía de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, el diario digital Mediapart, en un artículo titulado “El presidente francés Macron valora el ritmo sin precedentes de los intercambios con Vietnam”, citó al presidente Emmanuel Macron, quien afirmó que las relaciones bilaterales están experimentando un fuerte desarrollo, con un ritmo de intercambios tanto “continuo” como “sin precedentes”. El mandatario francés subrayó que ambos países comparten una misma visión del mundo y desean mantener su independencia, defender su autonomía estratégica y desarrollar relaciones con socios fiables, estables y previsibles.



Mediapart también repasó algunos resultados alcanzados, entre ellos la firma de un memorando de entendimiento sobre la compra por Vietnam Airlines de aviones Airbus A350, así como una carta de intención para que Vietravel Airlines adquiera 20 aviones A220 y 30 A321neo. Francia se comprometió asimismo a suministrar a Vietnam un satélite de observación de la Tierra, mientras ambos países acordaron cooperar en materia de metales y minerales esenciales.



En una declaración publicada en su sitio web oficial, el Palacio del Elíseo destacó los nuevos avances en las relaciones Francia-Vietnam. El presidente Macron recordó que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral en octubre de 2024 y que su visita de Estado a Vietnam en mayo de 2025 contribuyó a profundizar las relaciones bilaterales sobre la base del respeto a la soberanía, la autonomía y el fortalecimiento de la confianza estratégica.



La defensa es considerada un pilar de la asociación, con cooperación en seguridad marítima y el fortalecimiento de los vínculos entre las industrias de defensa de ambos países. En el ámbito económico, las partes promueven la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) y las perspectivas derivadas del Acuerdo de Protección de Inversiones entre ambas partes (EVIPA).



El presidente Macron destacó especialmente los ámbitos de cooperación estratégica y alta tecnología, como el espacio, la energía, las tierras raras y los minerales esenciales, la aviación, la inteligencia artificial y la tecnología cuántica. Francia aspira a convertirse en un socio líder de Vietnam en la reducción de las emisiones de carbono y el programa de energía nuclear.



En materia de transporte, Francia está dispuesta a participar en el desarrollo del transporte urbano, la modernización de la red ferroviaria y el proyecto ferroviario de alta velocidad Norte-Sur, dando continuidad a los proyectos de cooperación en ferrocarriles urbanos en Hanoi. Ambos países también intensifican la cooperación en ciencia, salud y educación, ámbitos entre los que la sanidad destaca como una expresión de la amistad bilateral.



Desde una perspectiva estratégica, el presidente Macron señaló que ambos países comparten el deseo de estrechar los vínculos entre Europa y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), desarrollar conexiones económicas y tecnológicas y garantizar la autonomía de las cadenas de producción.



El diario La Tribune, en un artículo publicado el 10 de septiembre, consideró que las relaciones entre Francia y Vietnam se encuentran en proceso de fortalecimiento, con la mirada puesta en el futuro y más allá de su pasado común. Según el autor Pascal Junghans, la visita del líder vietnamita ofrece una oportunidad para continuar profundizando la Asociación Estratégica Integral establecida en 2024.



La Tribune valoró que las fortalezas de Francia coinciden con las necesidades de desarrollo de Vietnam en ámbitos como infraestructura, ferrocarriles, aviación y espacio, energía, alta tecnología, transición verde y formación de recursos humanos. El fortalecimiento de los vínculos puede ayudar a ambos países a diversificar socios, mercados y cadenas de suministro, al tiempo que refuerza la autonomía y la resiliencia de sus economías. Asimismo, ambos pueden aprovechar sus ventajas para desempeñar un papel de puente entre ASEAN y la Unión Europea.



Por su parte, La Revue abordó los vínculos bilaterales desde una perspectiva histórica. Al referirse a la colocación de flores en homenaje al presidente Ho Chi Minh por parte del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el parque Montreau, en la ciudad de Montreuil, el medio destacó el significado simbólico de este lugar, vinculado a la historia de las relaciones entre Ho Chi Minh y el movimiento de izquierda francés.



La Revue citó al alcalde de Montreuil, Patrice Bessac, quien afirmó que la imagen del Presidente Ho Chi Minh forma parte inseparable de la historia local y constituye un motivo de orgullo compartido por la ciudad. Según el medio, la conservación del Espacio Ho Chi Minh en el Museo de Historia Viva de Montreuil representa la continuidad de un legado histórico construido a lo largo de varias generaciones./.

VNA