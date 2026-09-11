Egipto concederá visados a la llegada a ciudadanos vietnamitas

El Cairo (VNA) - El viceministro egipcio de Relaciones Exteriores Mohamed Abou Bakr Saleh anunció que Egipto concederá visados a la llegada a los ciudadanos vietnamitas, en un contexto de crecimiento estable del número de visitantes vietnamitas al país.



Durante la ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, celebrada la noche del 10 de septiembre (hora local) en El Cairo, el vicecanciller destacó que Egipto valora el creciente interés de la comunidad empresarial por las oportunidades de inversión y turismo entre ambos países.



Señaló que esta medida contribuirá a promover el intercambio turístico y fortalecer los contactos entre los pueblos de Vietnam y Egipto.



El viceministro subrayó que el turismo es uno de los sectores importantes para impulsar las relaciones bilaterales. La facilitación de los trámites de visado permitirá fomentar el flujo de turistas entre ambos países y ampliar las actividades de intercambio y cooperación.



La medida fue anunciada por Egipto en mayo para ciudadanos de determinados países, como parte de sus esfuerzos por impulsar el sector turístico. La inclusión de Vietnam en esta política abre mayores facilidades para los turistas vietnamitas interesados en viajar a Egipto.



Egipto es actualmente uno de los destinos turísticos importantes del norte de África, con lugares emblemáticos como las pirámides de Giza, la Esfinge y la capital, El Cairo, además de numerosos sitios de valor histórico y cultural. En los últimos años, el número de visitantes vietnamitas al país ha tendido a aumentar, contribuyendo a fortalecer los contactos entre los pueblos y ampliar la cooperación turística entre ambos países.



La decisión fue dada a conocer en un acto oficial al que asistieron el embajador de Vietnam, Nguyen Nam Duong, así como embajadores, representantes diplomáticos e invitados internacionales en El Cairo./.

VNA