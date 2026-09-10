La ASEAN acelera la preparación de su 49ª Cumbre

Manila (VNA) – Las Reuniones de Altos Funcionarios (SOM) de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la ASEAN+3 se celebraron recientemente en la capital filipina Manila, con la participación de altos funcionarios de los 11 Estados miembros de la agrupación regional, así como de China, Japón y Corea del Sur.

Presididas por Filipinas en el marco de su presidencia de la ASEAN en 2026, estas reuniones brindaron la oportunidad de revisar la cooperación y prepararse para la 49.ª Cumbre de la ASEAN y las cumbres con los socios del bloque previstas para noviembre.

La delegación vietnamita estuvo encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, jefe de la Reunión de Altos Funcionarios ASEAN-Vietnam.

En esta ocasión, Hoang Giang instó a la ASEAN a seguir fortaleciendo su unidad, resiliencia y autosuficiencia colectiva, en particular mediante la implementación efectiva del marco estratégico propuesto por el primer ministro vietnamita Le Minh Hung en la 48.ª Cumbre de la ASEAN para abordar las repercusiones de la crisis de Oriente Medio y futuras crisis.

También abogó por ampliar las relaciones con los socios, preservando al mismo tiempo el papel central de la ASEAN.

Al subrayar la importancia de la 49.ª Cumbre de la ASEAN y las cumbres con los socios en noviembre, Hoang Giang afirmó que Vietnam continuará trabajando en estrecha coordinación con Filipinas, otros países de la ASEAN y socios para contribuir a su éxito, así como para fortalecer la cooperación, la resiliencia y el papel de la agrupación en la región y el mundo.

El vicecanciller reafirmó el apoyo de Vietnam a la plena integración de Timor Oriental en la ASEAN y al cumplimiento de sus responsabilidades como Estado miembro, incluida su presidencia de la ASEAN en 2029.

Ante la evolución de la situación regional e internacional, instó a la ASEAN a aprovechar mejor sus mecanismos existentes para fortalecer el diálogo, generar confianza y prevenir riesgos y conflictos.

Asimismo, anunció que Vietnam tiene previsto organizar un Foro de Asesores Jurídicos de la ASEAN sobre Derecho Internacional Público en octubre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Respecto a Myanmar, solicitó a la ASEAN a fortalecer su compromiso con la promoción del diálogo, la reconciliación y la asistencia humanitaria, en el marco de la implementación del Consenso de Cinco Puntos.

En cuanto a la ASEAN+3, Hoang Giang reafirmó su papel crucial como motor de la cooperación en Asia Oriental. Ante la compleja situación actual, abogó por fortalecer la resiliencia colectiva y promover la cooperación en materia de seguridad energética y alimentaria, tecnología, transformación digital y transición ecológica.

Al margen de las reuniones, el viceministro se reunió con el jefe de la delegación japonesa para abordar el fortalecimiento de la coordinación entre ambos países en el marco de la ASEAN y sus relaciones bilaterales./.

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