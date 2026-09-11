USABCI moviliza a empresas estadounidenses para apoyar a Vietnam en búsqueda de desaparecidos de guerra

Washington (VNA) - El Instituto del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (USABCI) está intensificando la movilización de recursos de la comunidad empresarial estadounidense para apoyar a Vietnam en la búsqueda, verificación e identificación de militares aún desaparecidos durante la guerra.



Como parte de esta labor, el 10 de septiembre USABCI conectó a la empresa Atlas Air con la Embajada de Vietnam en Washington y presentó la participación de la compañía en la Iniciativa para la Búsqueda de Personas Vietnamitas Desaparecidas durante la Guerra (VWAI).



VWAI es una iniciativa del Gobierno estadounidense destinada a apoyar a Vietnam en la búsqueda, verificación e identificación de personas desaparecidas durante la guerra. Como socio oficial de implementación, USABCI tiene la misión de movilizar recursos empresariales estadounidenses y conectar las necesidades de Vietnam con los recursos, conocimientos especializados y contribuciones del sector privado.



El programa se centra en cuatro áreas: digitalización de documentos de archivo; análisis de ADN forense para la identificación; búsqueda y recuperación de restos; e intercambio de información y diálogo. Hasta la fecha, ha movilizado 360.000 dólares de empresas privadas.



VWAI ha cooperado con organismos vietnamitas. Del 1 al 5 de junio, una delegación del programa visitó el país indochino y, el 10 de agosto, celebró un taller con el Ministerio de Defensa de Vietnam. USABCI también ha llevado empresas estadounidenses al país para conocer directamente las necesidades y las labores de búsqueda sobre el terreno.



Las delegaciones empresariales se reunieron con grupos de veteranos. En Quang Tri visitaron un cementerio de mártires, el lugar donde se estrelló un helicóptero Mi-17, y una zona donde se llevan a cabo labores de búsqueda y recuperación. En Ciudad Ho Chi Minh, continuaron las reuniones con veteranos.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Margaret Hanson-Muse, presidenta y directora ejecutiva de USABCI, afirmó que la organización es una entidad humanitaria y benéfica. El Gobierno estadounidense facilitó la participación de la organización en esta iniciativa para sensibilizar al sector privado sobre la búsqueda de personas desaparecidas y contribuir a la reconciliación entre los dos países.



Tras incorporarse a VWAI, USABCI considera necesario realizar mayores contribuciones y alentar a más empresas estadounidenses, especialmente aquellas con capacidades en análisis de ADN forense, búsqueda y recuperación, radares de penetración terrestre y recopilación de información atmosférica.



Hanson-Muse explicó que USABCI identifica primero las necesidades concretas de Vietnam y, a partir de ellas, busca entre sus empresas miembros aquellas con capacidades adecuadas. Posteriormente, analiza con las compañías las modalidades de contribución, ya sea en efectivo o en especie, para garantizar los recursos necesarios para los proyectos.



En cuanto al análisis de ADN, durante una reunión con el Ministerio de Defensa de Vietnam y médicos vietnamitas se abordaron las necesidades de ADN, reactivos y otros materiales de apoyo. También participó el donante que suministra todos los materiales para las pruebas de ADN. USABCI está utilizando los fondos movilizados para adquirir suministros adicionales y apoyar la Campaña de los “500 días y noches” con el fin de alcanzar los objetivos establecidos.



Hanson-Muse subrayó que resolver el problema de las personas desaparecidas durante la guerra es una cuestión humanitaria y constituye una base importante para las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos. USABCI espera que una mayor participación del sector privado estadounidense aporte recursos y tecnologías adicionales a la búsqueda, verificación e identificación de las personas desaparecidas./.

VNA