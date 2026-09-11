Vietnam y China refuerzan el intercambio teórico

Beijing (VNA) - Una delegación del Consejo Teórico Central de Vietnam, encabezado por su presidente Nguyen Xuan Thang, realiza una visita de trabajo del 6 al 11 de septiembre a la provincia china de Shaanxi, donde intercambia experiencias sobre construcción del Partido, gobernanza y desarrollo.



Según la corresponsalía de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en China, el dirigente participó el 10 de septiembre en una serie de actividades del programa “Historia del Partido Comunista de China: Prácticas en la provincia de Shaanxi”, en la ciudad de Yan’an.

Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central de Vietnam, pronuncia un discurso (Foto: VNA)





En su intervención, subrayó que la vitalidad de la teoría revolucionaria radica en la estrecha conexión entre la investigación teórica, el balance de la práctica y la formulación e implementación de políticas, teniendo como máxima referencia la práctica y la vida de la población.



A partir de la experiencia de desarrollo de China y de los 40 años de Doi Moi (Renovación) de Vietnam, señaló que ambos Partidos comparten profundas similitudes, entre ellas la firme adhesión a los ideales revolucionarios, el partir siempre de la realidad objetiva, la prioridad otorgada al pueblo y la búsqueda constante de la innovación.



Al valorar la armoniosa combinación entre la tradición revolucionaria de Yan’an y el ritmo de desarrollo moderno de Shaanxi, consideró necesario seguir convirtiendo los valores y el patrimonio histórico revolucionario en una fuente de recursos endógenos para el desarrollo. Asimismo, ambas partes deben intensificar la cooperación en investigación teórica, formación de cuadros, ciencia y tecnología, gobernanza moderna e intercambios entre los pueblos.



El dirigente expresó su profunda confianza en que, sobre la base de la amistad tradicional, la sólida confianza política y el espíritu de “camaradas y hermanos”, los dos Partidos y países continuarán construyendo una Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China con importancia estratégica. Ello permitirá desarrollar de forma creativa la teoría, ampliar la cooperación en innovación, gobernanza moderna y desarrollo inclusivo, contribuyendo al desarrollo de cada país y al fortalecimiento de los vínculos entre ambos Partidos y países.



Por parte de la localidad, Zhao Yide, miembro del Comité Central del Partido y secretario del Comité partidista de Shaanxi, señaló que, desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el secretario general Xi Jinping ha realizado en varias ocasiones visitas de inspección a Shaanxi y definido para la provincia una misión estratégica en la construcción de la modernización al estilo chino. Shaanxi ha explorado activamente las leyes de la construcción de la modernización mediante la aplicación consecuente de las “dos combinaciones”, al tiempo que ha aprovechado sus ricos recursos culturales revolucionarios e históricos para lograr nuevos avances en el desarrollo.



Ese mismo día, Nguyen Xuan Thang asistió a una reunión conjunta copresidida por Zhao Yide y Liu Haixing, miembro del Comité Central del Partido y jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China.



Los participantes, entre ellos dirigentes de varios partidos políticos de diferentes países y regiones, intercambiaron opiniones sobre la construcción del Partido, la gobernanza y el desarrollo nacional, compartieron experiencias prácticas y reafirmaron el papel de los partidos políticos en la orientación y conducción del desarrollo de cada país.



Nguyen Xuan Thang también encabezó una delegación que visitó y trabajó con la Academia de Cuadros de Yan’an. Durante las conversaciones, destacó la importancia de Yan’an en la historia del Partido Comunista de China y subrayó las lecciones del “Espíritu de Yan’an”, entre ellas la firme adhesión a la línea política, la consideración del pueblo como centro, la actitud abierta al aprendizaje y la importancia concedida a la formación del personal.



Asimismo, destacó la importancia de mantener firme la base ideológica y, al mismo tiempo, aplicar y desarrollar creativamente el marxismo de acuerdo con las condiciones históricas y la realidad de cada país. En Vietnam, señaló, el Partido Comunista mantiene su firme adhesión al marxismo-leninismo, al pensamiento de Ho Chi Minh y al objetivo de la independencia nacional vinculada al socialismo, al tiempo que concede importancia al balance de la práctica, la investigación teórica y la renovación del pensamiento y de los métodos de liderazgo.



En materia de construcción del Partido y formación de cuadros, consideró que lugares históricos como Yan’an en China y las bases revolucionarias de Vietnam pueden convertirse en espacios de educación política e ideológica, contribuyendo a fortalecer la firmeza, los ideales y el sentido de responsabilidad de los cuadros.



Propuso que ambas partes continúen intensificando el intercambio teórico y compartiendo experiencias entre las instituciones de investigación y formación de cuadros, además de estudiar la posibilidad de establecer un memorando de entendimiento entre la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y la Academia de Cuadros de Yan’an.



En la reunión con Li Shufeng, vicedirector permanente de la Academia de Cuadros de Yan’an, las dos partes también intercambiaron opiniones sobre los métodos de revisión de la historia del Partido y la experiencia de China en el balance de los 100 años del Partido Comunista de China; la relación entre el balance histórico, el balance de la práctica y el desarrollo teórico; así como el papel de la construcción del Partido, la educación teórica y la formación de cuadros en la capacidad de liderazgo y de ejercicio del poder del Partido.



En el marco de su programa de estudio e intercambio de experiencias en China, la delegación visitó la aldea de Liangjiahe, la Casa Memorial de la Revolución de Yan’an y el sitio histórico revolucionario de Yangjialing, en el distrito de Yanchuan, ciudad de Yan’an./.