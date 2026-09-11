Hacia el 30 aniversario del Instituto Cultural Argentino-Vietnamita

Buenos Aires (VNA) - La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, recibió la víspera a la Junta Directiva del Instituto Cultural Argentino-Vietnamita (ICAV), encabezada por su nuevo presidente, Gastón Fiorda, con quien intercambió sobre las orientaciones y actividades de cooperación para el próximo período.



Durante la reunión, la embajadora Ngo Minh Nguyet valoró altamente las importantes contribuciones del ICAV, a lo largo de varias décadas, al fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos y del intercambio cultural entre Argentina y Vietnam.



Al recordar a la fallecida presidenta fundadora, Poldi Sosa, la diplomática destacó su papel como un “faro” y un “puente sólido” de la amistad entre ambos países.



Por su parte, Gastón Fiorda expresó su emoción y agradeció a la embajada de Vietnam por su permanente acompañamiento al ICAV y por mantener viva la memoria de Poldi Sosa.



Afirmó que, pese al inicio de una nueva etapa, el Instituto mantiene intactos su afecto y admiración por la historia de lucha del pueblo vietnamita, así como por los logros alcanzados por el país en su desarrollo.



La nueva Junta Directiva se comprometió a continuar trabajando con dedicación para contribuir al fortalecimiento de los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación entre los pueblos de Argentina y Vietnam.



Entre las principales orientaciones para el próximo período figura una mayor difusión de la imagen, la cultura, la historia y los logros de Vietnam en Argentina, con especial atención a las nuevas generaciones.



Para ello, el ICAV y la embajada prevén organizar más encuentros y seminarios en universidades y centros académicos, entre ellos la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Avellaneda, con el objetivo de acercar a los estudiantes a la historia, la cultura y la realidad actual de Vietnam.



Asimismo, ambas partes consideran prioritaria la publicación de libros, videos y materiales sobre Vietnam en español como una vía para ampliar el acceso de la sociedad argentina, especialmente de los jóvenes, a información sobre el país asiático.



La reunión también permitió avanzar en los preparativos para el 30 aniversario de la fundación del ICAV, que se celebrará en 2027.



Ngo Minh Nguyet propuso que la embajada y el Instituto recopilen documentos, fotografías y testimonios para producir conjuntamente un documental sobre los 30 años de trayectoria del ICAV, así como sobre la historia de la solidaridad del pueblo argentino con Vietnam durante la pasada lucha contra la invasión extranjera, y en la etapa de reconstrucción y desarrollo del país.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la vicepresidenta del ICAV, Reneé Girardi, señaló que la institución está entrando en una nueva etapa tras el fallecimiento de Poldi Sosa, quien fundó y dirigió el Instituto durante 29 años.



Afirmó que el ICAV continuará fortaleciendo los vínculos entre Argentina y Vietnam, especialmente en el ámbito cultural, y promoverá actividades destinadas a mostrar al público argentino tanto la historia como el desarrollo actual de Vietnam y su proceso de reconstrucción y crecimiento después de la guerra.



Girardi destacó que los logros de Vietnam constituyen una experiencia de gran valor para la sociedad argentina y adelantó que el Instituto prepara diversas actividades para este año y el próximo, incluidos nuevos proyectos y programas que serán retomados.



Las dos partes también tienen previsto asistir en noviembre a la proyección, en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, del documental “Un precio que debemos pagar”, dirigido por el reconocido cineasta argentino Ricardo Preve, sobre la historia del corresponsal de guerra argentino Ignacio Ezcurra, quien murió en Vietnam en 1968./.

VNA