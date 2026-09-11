Política

Vietnam reafirma su papel como socio de los BRICS

El primer ministro Le Minh Hung participará en la Cumbre de los BRICS 2026 en India, la segunda participación de Vietnam como país socio.

Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS en Nueva Delhi, India, 14 de mayo de 2026. Foto: ANI/VNA
Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS en Nueva Delhi, India, 14 de mayo de 2026. Foto: ANI/VNA

Hanoi (VNA) - Por invitación del primer ministro de India, Narendra Modi, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y una delegación de alto nivel asistirán a la XVIII Cumbre de los BRICS y realizarán actividades bilaterales en India los días 12 y 13 de septiembre de 2026.

Será la primera participación del primer ministro Le Minh Hung en una Cumbre de los BRICS y la segunda de Vietnam en este foro como país socio, reafirmando su posición y contribución responsable a las cuestiones regionales y globales.

Los BRICS fueron establecidos en 2006 a nivel de ministros de Relaciones Exteriores y adoptaron oficialmente este nombre en 2010. Tras 20 años de desarrollo, el grupo cuenta actualmente con 11 miembros: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Indonesia, además de 10 países socios, entre ellos Vietnam.

Los países miembros y socios representan actualmente alrededor del 44% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y aproximadamente el 56% de la población global. La cooperación se ha ampliado a ámbitos como la innovación, la inteligencia artificial, la salud, la energía, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, reforzando el papel del grupo en la gobernanza mundial.

En 2026, India asumió la presidencia rotatoria de los BRICS y promueve la cooperación en torno a cuatro pilares: consolidar y diversificar las cadenas mundiales de suministro; impulsar la innovación; promover la reforma de las instituciones de gobernanza mundial; y garantizar el desarrollo sostenible.

La XVIII Cumbre de los BRICS se celebrará en Nueva Delhi los días 12 y 13 de septiembre bajo el tema “Construir bases de resiliencia, innovación, cooperación y desarrollo sostenible”.

En mayo de 2025, durante su visita oficial a Rusia y su participación en las celebraciones del 80.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, anunció que Hanoi aceptaba convertirse en país socio de los BRICS.

El 18 de junio de 2025, Brasil, que ejercía la presidencia rotatoria del grupo ese año, anunció oficialmente a Vietnam como el décimo país socio de los BRICS.

Según el embajador de Vietnam en India, Trinh Minh Manh, la primera participación del primer ministro Le Minh Hung en la Cumbre demuestra el firme apoyo de Vietnam al papel de India como país presidente y transmite un mensaje de unidad, cooperación y responsabilidad compartida en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

El embajador recalcó que el tema de la Cumbre de este año presenta numerosas coincidencias con las prioridades de desarrollo de Vietnam y abre nuevos espacios de cooperación en ámbitos como la transformación digital, la ciencia, la tecnología, la innovación, la formación de recursos humanos, la economía verde y las energías limpias.

Vietnam aspira no solo a contribuir al éxito de la Cumbre, sino también a desempeñar un papel de puente y promover la voz de los países en desarrollo sobre la base de la apertura, la inclusión y la transparencia. La participación vietnamita también abarca actividades culturales y de intercambio entre pueblos, contribuyendo a fortalecer el entendimiento y los vínculos entre los países.

La profesora Reena Marwah, de la Universidad de Delhi, consideró que la posición geográfica estratégica de Vietnam, su profunda integración en las cadenas globales de valor y su creciente papel en Asia convierten al país en un socio relevante para los BRICS.

La experta señaló que Vietnam puede aprovechar las oportunidades de cooperación con los BRICS, compartir su experiencia y su voz sobre cuestiones del Sur Global, y desempeñar un papel de conexión entre los BRICS y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)./.

VNA
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