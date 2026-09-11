Política

Experto italiano destaca el valor estratégico de las visitas del líder vietnamita a Rusia y Francia

Las visitas de del líder vietnamita To Lam a Rusia y Francia refuerzan la política exterior de Vietnam y abren nuevas oportunidades en tecnología, energía y espacio.

Giulio Chinappi, analista político del Centro de Estudios Euroasiáticos y Mediterráneos (CeSEM) de Italia (Fuente: VNA)
Giulio Chinappi, analista político del Centro de Estudios Euroasiáticos y Mediterráneos (CeSEM) de Italia (Fuente: VNA)

Roma (VNA) - Las visitas del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a Rusia y Francia no solo marcan nuevos hitos en las relaciones bilaterales, sino que también reflejan la política exterior de independencia y autodeterminación del país sudesteasiático y su visión de un desarrollo innovador y acelerado en la nueva era.

Así lo afirmó Giulio Chinappi, analista político del Centro de Estudios Euroasiáticos y Mediterráneos (CeSEM) de Italia, en una entrevista con reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Roma.

Según el experto, la visita de Estado a Rusia tuvo lugar en un momento especialmente significativo, cuando ambos países se preparan para celebrar más de 75 años de relaciones diplomáticas. El viaje permitió vincular la sólida tradición de amistad con una visión moderna de la política exterior, acorde con las necesidades de desarrollo futuro de Vietnam.

Chinappi destacó que las conversaciones de alto nivel entre To Lam, el presidente Vladimir Putin y otros dirigentes rusos reafirmaron el alto nivel de confianza política entre ambos países. La Declaración Conjunta sobre el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia en la nueva etapa, junto con una serie de acuerdos de cooperación en inversión, energía, transporte, ciencia y tecnología y seguridad nuclear, establece un marco jurídico sólido para una nueva etapa de las relaciones bilaterales.

A su juicio, uno de los principales avances estratégicos de la visita es la determinación de elevar la cooperación en tecnologías estratégicas, ciencia, innovación y transformación digital para convertir estos ámbitos en nuevos pilares de las relaciones bilaterales. La cooperación energética también sigue dando resultados concretos, con una ampliación de los campos de colaboración, desde el petróleo y el gas tradicionales hasta la energía nuclear con fines pacíficos, la generación eléctrica a gas y la energía eólica marina.

Sobre la visita oficial a Francia, el analista señaló que reviste una importancia estratégica para materializar la Asociación Estratégica Integral establecida en 2024. Francia fue el primer país de la Unión Europea (UE) en elevar sus relaciones con Vietnam a este nivel. Sus ventajas en energía de bajas emisiones, telecomunicaciones, minerales estratégicos, infraestructuras modernas y formación de recursos humanos son altamente complementarias con las prioridades de desarrollo de Vietnam.

En particular, la participación del líder vietnamita en la Cumbre del Espacio celebrada en Francia abre nuevas oportunidades de cooperación, al permitir a Vietnam acceder a tecnologías avanzadas y reafirmar su voluntad de participar activamente en la elaboración de las “reglas de juego” y la gobernanza internacional del espacio ultraterrestre.

Chinappi señaló asimismo que Francia constituye un importante puente para que Vietnam aproveche el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), impulse la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre ambas partes (EVIPA) y promueva el levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE) a los productos pesqueros vietnamitas. A su vez, Vietnam representa una puerta de entrada estratégica para que Francia refuerce su presencia en la dinámica región de la ASEAN.

En términos generales, el experto subrayó que ambas visitas reflejan de manera coherente la política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de las relaciones.

Las visitas permiten consolidar los ámbitos tradicionales de cooperación estratégica y, al mismo tiempo, abrir nuevos espacios de colaboración en tecnología, energía y espacio ultraterrestre, proyectando la imagen de un Vietnam seguro de sí mismo, firme y proactivo en la construcción de bases sólidas para una nueva etapa de desarrollo y ascenso nacional./

VNA
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