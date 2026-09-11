Economía

Vietnam y EAEU buscan nuevas vías para fortalecer la cooperación comercial

Vietnam pide a la EAEU eliminar barreras a los textiles y abrir el mercado ruso a sus productos pesqueros para impulsar el comercio bilateral.

Trabajadores confeccionan prendas textiles para la exportación en una fábrica de la provincia de Bac Ninh. (Foto: VNA)
Trabajadores confeccionan prendas textiles para la exportación en una fábrica de la provincia de Bac Ninh. (Foto: VNA)

Moscú (VNA) - En el marco de la visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el ministro de Industria y Comercio vietnamita, Le Manh Hung, se reunió con Andrey Slevnev, ministro de Comercio de la Comisión Económica Euroasiática (EAEU), para analizar la cooperación bilateral y sus orientaciones futuras.

En el encuentro, efectuado la víspera, Slevnev reafirmó la importancia que la EAEU concede a la cooperación con Vietnam, primer país en firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el bloque, y expresó su confianza en que los acuerdos alcanzados durante la visita de To Lam contribuyan a fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre Vietnam y Rusia, así como con toda la EAEU.

Por su parte, Le Manh Hung destacó los avances de la cooperación económica y comercial y señaló que ambas partes acaban de completar el intercambio de datos estadísticos sobre las importaciones preferenciales en el marco del TLC Vietnam-EAEU para el período 2017-2025, lo que permitirá evaluar su aplicación e identificar cuestiones pendientes.

Sobre esa base, pidió a la EAEU resolver algunos obstáculos al comercio bilateral, especialmente eliminar la medida de salvaguardia por umbral aplicada a los productos textiles vietnamitas y abrir el mercado ruso a los productos pesqueros de Vietnam.

Slevnev tomó nota de las propuestas y afirmó que las estudiará, al tiempo que planteará algunas iniciativas destinadas a equilibrar el comercio bilateral.

Ambas partes reafirmaron su determinación de fortalecer la cooperación Vietnam-EAEU y acordaron estudiar la celebración, en una fecha apropiada, de la sexta reunión del Comité Mixto sobre la aplicación del TLC Vietnam-EAEU.

Según el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, el comercio bilateral Vietnam-EAEU totalizó 5,94 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 5,4% respecto a 2024. Las exportaciones vietnamitas sumaron 3,32 mil millones de dólares, un crecimiento del 1,3%, mientras que las importaciones alcanzaron 2,63 mil millones, un incremento del 11,1%.

En los primeros siete meses de 2026, el intercambio comercial alcanzó 4,3 mil millones de dólares, un aumento del 21,5% interanual. Las exportaciones vietnamitas crecieron un 14,7%, hasta 2,25 mil millones de dólares, y las importaciones aumentaron un 30%, hasta 2,04 mil millones./.

VNA
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