Empresa francesa Decathlon confía en nuevas oportunidades de inversión en Vietnam

París (VNA) - La visita oficial a Francia del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, abre nuevas perspectivas para la empresa francesa Decathlon en Vietnam, especialmente en la ampliación de la capacidad y el valor de producción y de la red de distribución para acercar más productos fabricados en el país a los consumidores nacionales.



En declaraciones a la corresponsalía de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, Frédéric Merlevede, director de Producción Global de Decathlon, calificó la elevación de las relaciones entre Vietnam y Francia a una Asociación Estratégica Integral como un hito histórico que confirma el creciente papel de Hanoi en la economía internacional y la confianza mutua entre ambos países.



Decathlon considera que la visita reviste especial importancia y abre nuevas oportunidades para seguir invirtiendo en el ecosistema industrial del país, acompañar a los proveedores locales en la mejora del valor de sus productos y prestar mayor atención a la innovación, el nivel tecnológico y el desarrollo sostenible.



Vietnam es actualmente uno de los pilares de la cadena de producción global de Decathlon. El grupo busca elevar el valor y el nivel tecnológico de los productos diseñados y fabricados en el país para cumplir los estándares internacionales más exigentes, especialmente los del mercado europeo.



Junto con el fortalecimiento de la producción, la empresa prevé acercar un número cada vez mayor de productos fabricados en Vietnam a los consumidores nacionales. Según Merlevede, el crecimiento económico está acompañado de una mayor demanda de actividades deportivas, lo que ofrece condiciones favorables para ampliar la red de tiendas y el comercio electrónico en todo el país.



En su estrategia de desarrollo en Vietnam, Decathlon también apuesta por combinar las nuevas tecnologías con recursos humanos altamente cualificados, mediante proyectos de Industria 5.0 y una mayor aplicación de la inteligencia artificial (IA) y tecnologías avanzadas de producción.



Según el representante de la empresa, la Industria 5.0 combina las capacidades tecnológicas, la inteligencia humana y las exigencias del desarrollo sostenible. La IA y el análisis de datos ya permiten optimizar la cadena productiva, mejorar la precisión del control de calidad y utilizar los recursos de manera más eficiente.



Merlevede subrayó que la tecnología solo puede alcanzar todo su potencial cuando existe una fuerza laboral capaz de dominarla. Destacó especialmente la formación y las capacidades de los ingenieros vietnamitas, que, a su juicio, no se limitan a ejecutar procesos de producción, sino que pueden dominarlos y seguir desarrollando procesos complejos.



Decathlon considera que la combinación de IA, producción inteligente y conocimientos especializados de los ingenieros vietnamitas constituye una palanca para elevar el valor de los productos y consolidar la posición del país como centro de diseño y fabricación de equipos deportivos de alta tecnología conforme a estrictos estándares internacionales.



Tras más de tres décadas de operaciones en Vietnam, Decathlon valora positivamente el entorno empresarial y el potencial de un mercado de más de 100 millones de habitantes. Según Merlevede, Vietnam reúne dos grandes ventajas: es un centro de producción competitivo a escala mundial y cuenta con un mercado interno en rápido crecimiento.



La estabilidad política y económica, el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (UE), conocido como EVFTA, y la calidad de la mano de obra, especialmente de los ingenieros, han contribuido a convertir al país en un destacado centro de producción por su productividad y nivel tecnológico. Al mismo tiempo, la población joven, la urbanización y el creciente interés por el deporte ofrecen un importante potencial para el mercado interno.



Para facilitar nuevos proyectos y fomentar inversiones de largo plazo con alto valor agregado, Decathlon propone cuatro prioridades. En primer lugar, acelerar la transición energética, facilitando la aplicación del mecanismo de compraventa directa de electricidad (DPPA) y apoyando a las fábricas en la instalación de sistemas de energía solar. También plantea modernizar la logística, seguir invirtiendo en infraestructura de transporte multimodal y digitalizar los procedimientos administrativos y aduaneros para reducir el tiempo y los costos de las empresas.



Asimismo, Decathlon propone incentivos fiscales para las inversiones en investigación y desarrollo (I+D), IA y economía circular, con el objetivo de elevar el nivel tecnológico y fortalecer la cooperación empresarial. La compañía también aboga por aumentar la inversión en infraestructura deportiva y promover la incorporación del deporte en las escuelas, contribuyendo así a estimular la práctica deportiva y ampliar el mercado de artículos deportivos en Vietnam./.

VNA