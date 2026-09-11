Exportaciones de frutas y verduras de Vietnam se acercan a los 10 mil millones de dólares

Hanoi (VNA) - Las exportaciones de frutas y verduras de Vietnam alcanzaron 6,02 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, un aumento del 24,9% interanual, acercándose a la meta de 10 mil millones de dólares para todo el año.



Según la Asociación de Frutas y Verduras de Vietnam, la facturación del sector agroforestal y pesquero totalizó 49,31 mil millones de dólares en los primeros ocho meses, un crecimiento del 7% respecto al mismo período de 2025. Solo en agosto, las exportaciones de frutas y verduras sumaron unos 1,24 mil millones de dólares.



Dang Phuc Nguyen, subsecretario general de la Asociación, señaló que septiembre y octubre suelen registrar una fuerte demanda, por lo que la facturación mensual podría superar los mil millones de dólares. En particular, se prevé que las exportaciones de durián alcancen entre 4 y 4,5 mil millones de dólares este año, representando alrededor del 40-45% del total del sector.



China continúa siendo el mayor mercado para las frutas y verduras vietnamitas, con el 58,9% del valor total exportado, seguida de Estados Unidos (7,6%) y Corea del Sur (4,2%). En los primeros siete meses del año, las ventas a China crecieron un 33,1%, a Estados Unidos un 14,4% y a Corea del Sur un 9,6%.



Según Nguyen Van Muoi, presidente del Club de Empresas Agrícolas de Vietnam, China seguirá siendo el principal mercado debido a su gran demanda y proximidad geográfica. Sin embargo, la diversificación de mercados continúa siendo necesaria, especialmente hacia destinos con alto potencial como India, Australia y Nueva Zelanda.



Para alcanzar una facturación de entre 9,5 y 10 mil millones de dólares, las empresas deben cumplir estrictamente las normas de los mercados de exportación, garantizar la trazabilidad y disponer de códigos de zonas de cultivo y de instalaciones de envasado transparentes, señaló.



Nguyen Van Muoi destacó que el sector del durián debe pasar de un modelo basado principalmente en la expansión de la producción a otro centrado en la calidad, garantizando los estándares, la trazabilidad y el control de calidad desde las zonas de cultivo. En este sentido, las normas VietGAP deben considerarse una base antes de avanzar hacia estándares internacionales más exigentes.



El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Dang Ngoc Diep afirmó que Vietnam continuará intensificando la promoción comercial y diversificando los mercados de exportación, al tiempo que ampliará la producción de productos como el durián congelado y otros alimentos procesados.



Con los resultados de los primeros ocho meses, la meta de entre 9,5 y 10 mil millones de dólares para las exportaciones de frutas y verduras en 2026 se considera factible. Mantener la disciplina en materia de calidad, trazabilidad y procesamiento será clave no solo para alcanzar un nuevo récord este año, sino también para sentar bases sólidas para el crecimiento futuro./.

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