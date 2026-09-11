Provincia de Ninh Binh establece una reserva para proteger al langur de Delacour

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - Las autoridades de Ninh Binh decidieron establecer la “Reserva de Especies y Hábitat del Langur de Delacour de Kim Bang”, con una superficie total de 3.182 hectáreas, para conservar los ecosistemas de bosques sobre montañas de piedra caliza y especies de flora y fauna endémicas, amenazadas y raras, especialmente la población del langur de Delacour.



La decisión, firmada el 10 de septiembre por el vicepresidente del Comité Popular provincial Tran Anh Dung, establece que la reserva comprende 3.016,81 hectáreas de bosque natural, 64,25 hectáreas de bosque plantado y 100,94 hectáreas sin cobertura forestal. El área se encuentra en los barrios de Ly Thuong Kiet, Tam Chuc y Nguyen Uy.



La reserva se divide en tres zonas funcionales: 1.807,4 hectáreas de protección estricta, 1.358,8 hectáreas de restauración ecológica y 15,8 hectáreas destinadas a servicios y administración.



Según Tran Anh Dung, la creación de la reserva contribuirá a proteger el medio ambiente, mantener las funciones ecológicas y promover el desarrollo sostenible en la localidad.

Los guardabosques patrullan y vigilan el bosque en la Reserva Natural de Humedales de Van Long, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)



El Comité Popular provincial encargó a los organismos competentes coordinar la gestión y protección forestal, con prioridad para la conservación de los bosques naturales existentes y los hábitats de alto valor.



También se prevé mejorar gradualmente la calidad de los bosques, restaurar los ecosistemas degradados, fomentar la participación de las comunidades locales y desarrollar el ecoturismo asociado a la conservación de la biodiversidad.



En adelante, la reserva será gestionada directamente por la Junta de Gestión de Bosques de Protección y de Uso Especial de Ninh Binh, dependiente del Departamento de Silvicultura y Guardabosques. Esta entidad estará a cargo de la gestión forestal, la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, así como de supervisar y orientar las labores de protección y conservación en la reserva./