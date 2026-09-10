Sociedad

Lanzan concurso fotográfico “Da Nang desde una perspectiva internacional”

Da Nang lanza el concurso “Global Eyes on Da Nang” para reunir miradas internacionales sobre su patrimonio, naturaleza, vida urbana e integración cultural.

En la ceremonia de lanzamiento del concurso (Foto: VNA)
En la ceremonia de lanzamiento del concurso (Foto: VNA)

Da Nang (VNA) - La ciudad de Da Nang lanzó hoy, en el Parque APEC, el concurso fotográfico “Da Nang desde una perspectiva internacional - Global Eyes on Da Nang”, con el objetivo de reunir diversas miradas sobre la ciudad a través de la fotografía.

Al intervenir en el acto, la vicepresidenta del Comité Popular municipal y jefa del comité organizador, Nguyen Thi Anh Thi, destacó que Da Nang es una ciudad joven, dinámica, moderna y acogedora, que combina valores culturales y patrimoniales con un entorno de vida en armonía con la naturaleza.

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Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular municipal y jefa del comité organizador, pronuncia un discurso en la ceremonia de lanzamiento. (Foto: VNA)


Subrayó además la importancia que la urbe concede a los intercambios culturales y a las contribuciones de la comunidad internacional en su proceso de desarrollo e integración internacional.

El concurso está dirigido a extranjeros, representantes diplomáticos, organizaciones internacionales, medios de comunicación, fotógrafos profesionales y aficionados y turistas, y abarca cuatro temas: patrimonio y naturaleza; vida urbana; intercambio cultural e integración internacional; y Da Nang como ciudad habitable desde nuevas perspectivas.

La iniciativa también busca fortalecer la amistad y la diplomacia popular, estrechar los vínculos entre las autoridades, la población y la comunidad internacional, y generar materiales fotográficos para las actividades de promoción turística, atracción de inversiones y cooperación internacional.

Las mejores obras serán exhibidas y seleccionadas para un libro fotográfico titulado “Da Nang - Conectando y contando al mundo” (Da Nang - Telling the World), que se utilizará en actividades de relaciones exteriores y cooperación internacional.

El cónsul general de Japón en Da Nang, Mori Takero, destacó que la ciudad ofrece numerosos escenarios atractivos para la fotografía y expresó su confianza en que el concurso será un éxito y permitirá acercar su belleza al público internacional.

La convocatoria está abierta a ciudadanos vietnamitas y extranjeros de todas las edades, incluidos fotógrafos profesionales y aficionados, periodistas, turistas internacionales, vietnamitas residentes en el extranjero y extranjeros que viven, estudian o trabajan en Vietnam.

Las obras podrán enviarse hasta el 20 de octubre al correo electrónico danang.protocol@gmail.com, acompañadas de los datos del autor, el título y una breve descripción. Las fotografías seleccionadas serán expuestas y premiadas previsiblemente a finales de noviembre./.

VNA
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