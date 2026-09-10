Mercado de juguetes del Medio Otoño se anima temprano en Hanoi

Hanoi (VNA) - A falta de medio mes para el Festival del Medio Otoño de 2026, el mercado de juguetes para esta festividad en Hanoi ya comienza a animarse, con una amplia variedad de faroles, juguetes tradicionales y nuevos productos.



En las calles Hang Ma, Luong Van Can y Trung Tu, así como en supermercados y tiendas de conveniencia, ya se exhiben juguetes, artículos decorativos y pasteles del Medio Otoño. En particular, Hang Ma luce coloridos faroles, cabezas de león y máscaras, atrayendo a residentes y visitantes.



Los precios de los juguetes tradicionales se mantienen relativamente estables frente al año pasado, entre 0,8 y 23 dólares por producto. Además de los modelos habituales, este año han aparecido faroles en forma de pulpo, gatos de la suerte y kits para montar cabezas de león, con precios de entre 1,2 y 8,7 dólares, según el tipo y tamaño.



Como la demanda todavía es moderada al inicio de la temporada, algunas tiendas han reducido los precios y reforzado la promoción en plataformas de comercio electrónico y redes sociales. Las ventas en línea comenzaron a animarse desde finales de agosto y principios de septiembre, con numerosos productos promocionados como “Festival del Medio Otoño 2026”, “nuevo modelo 2026” o “tendencia 2026”.



La oferta en línea incluye faroles de papel, modelos tradicionales de papel translúcido, faroles con formas de animales, luces LED y figuras de leones y conejos de jade, además de kits para fabricar juguetes. Numerosos productos tienen descuentos de entre el 20% y el 40%, junto con cupones y ofertas por compras de grandes cantidades o apoyo en los gastos de envío.



Los compradores en línea incluyen no solo particulares, sino también escuelas, grupos de alumnos, organismos, empresas y entidades organizadoras de eventos. Los consumidores prestan especial atención a la calidad y seguridad, priorizando productos de origen claramente identificado y con información completa en las etiquetas.



Ante el riesgo de productos falsificados, de contrabando o sin origen claro, las fuerzas de gestión del mercado de Hanoi y la provincia de Lam Dong intensifican las inspecciones de juguetes y productos del Medio Otoño, centrándose en el origen, las facturas, el etiquetado, la fecha de caducidad y las condiciones de conservación.



En Lam Dong, el Equipo de Gestión del Mercado Nº 9 inspecciona los establecimientos que venden pasteles del Medio Otoño en el barrio de Phan Thiet y orienta a los comerciantes sobre el cumplimiento de las normas. Antes, durante y después de la festividad, las fuerzas competentes reforzarán el control de pasteles, dulces, bebidas y juguetes infantiles, con especial atención a productos de origen desconocido, juguetes violentos o artículos que puedan afectar a la salud de los niños./.

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